Hasadı başladı, fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye’nin birçok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Muğla’nın Datça ilçesinde badem ağaçlarında çağla hasadı başladı.

Cumalı Mahallesi Muhtarı Semih Çuhadar, ilk ürünün kilosu 50 liradan satışa sunulduğunu dile getirdi. Çuhadar, “Bir ayda 300 ton çağla badem yetiştiriliyor” dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş da Datça nurlu bademinin özel bir badem türü olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

“Datça’nın en önemli değeri nurlu badem için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurusunu yaptık ve kabul edildi. Şu anda tescil süreci devam ediyor. Coğrafi işaret aldıktan sonra ürünlerin ünü, özellikleri korunmuş olacak ve tüm dünyada bilinir hale gelecek.”