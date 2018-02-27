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Dünyanın en büyüğünden Türkiye tavsiyesi

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Dünyanın en büyüğünden Türkiye tavsiyesi
Blackrock olumsuzlukların fiyatlandığı Türkiye'nin fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.
Dünyanın en büyüğünden Türkiye tavsiyesi Dünyanın en büyüğünden Türkiye tavsiyesi Dünyanın en büyüğünden Türkiye tavsiyesi

BlackRock gelişmekte olan ülkeler müdürü Pablo Goldberg, küresel ekonomik büyümenin büyümeye devam etmesi durumunda bunun gelişmekte olan ülkelere fon akımı sağlayacağını ve yerel para birimlerine yardımcı olacağını kaydetti.

9 Şubat tarihi itibariyle dünyanın en büyük fon yöneticisi unvanını taşıyan Blackrock'a göre yatırımcılar Brezilya ve olumsuzlukların fiyatlandığı Türkiye’de fırsatları değerlendirmeli.

 

Goldberg, bu yıl için bütün gelişen ülke tahvillerinde daha düşük faiz beklerken yerel para birimi tahvillerde "biraz daha yüksek" getiri öngördü.

Petrol üreticisi ülkeleri beğenen Goldberg, emtia fiyatlarının gelişen ülkeleri destekleyeceğini savundu. 

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