Fenerbahçe'de fatura ona kesildi!

Beşiktaş hezimetine camiada 5 eleştiri var. Kocaman’ı ‘Ezik futbol’ oynatmakla suçlayan F.Bahçeliler, fikstür konusundaki açıklamalarından da çok büyük rahatsızlık duyuyor.

Beşiktaş derbisinde 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan F.Bahçe’de hedefteki tek isim Teknik Direktör Aykut Kocaman oldu. Camianın önde gelen isimleri deneyimli isme ciddi şekilde tepki gösterdi. İşte derbi sonrası Kocaman’a gelen o 5 tepki;

MAHKUM VE EZİK OYNADIK

Beşiktaş derbisinde Aykut Kocaman’ın ne bir senaryosu vardı ne de sahada rollerini iyi yapan oyuncular. İlk 15 dakikadan sonra F.Bahçe oyundan düşmeye başladı. 30 dakikadan sonra kendi sahamıza çekildik. Mahkum top oynadık, ezik top oynadık. Takımın gol yiyeceği çok belliydi. Gelen ataklara karşın neden bir önlem alınmadı?

ASLA FİKSTÜRÜ BAHANE ETME

Aykut Kocaman maçtan sonra, “Kupa maçını neden çarşamba oynamıyoruz” diye açıklama yapıyor. Çarşamba ya da perşembe olmuş ne fark eder. Bunu konuşmaya gerek yok. F.Bahçe’nin oynadığı futbolu konuşalım. F.Bahçe’nin 30’dan sonraki ezikliği neydi, bunu konuşacaksın.

VALBUENA ERKEN GİRMELİYDİ

Orta sahada Mehmet Topal ve Souza ikilisi 90 dakika boyunca kötü bir performans sergiledi. Bunu düzeltmek için Aykut Kocaman’ın neden bir hamlesi olmadı? Giuliano, hiç sahada yoktu. Acaba Valbuena erken girseydi, Giuliano’yu hareketlendirebilir miydi? Alper Potuk tercihi sonrası etkinlik konusunda hiçbir değişiklik olmadı.

FERDİ, SOLDADO DEĞİŞEBİLİRDİ

Son dönemde takımın gol yükünü çeken Fernandao 60. dakikadan sonra yorulduğunu maçı izleyen herkes gördü. Bir tek hocamız görmedi. Forvet hattında Fernandao ile Soldado yer değişikliği yapabilirdi. Böylece Beşiktaş’ın üzerine gelmesi bir anlamda engelenebilirdi. Hocamız, derbi planı olarak ne düşündü bunu çözmüş değiliz.

ISLA TERCİHİ DOĞRU MUYDU?

Aklı derbiden çok doğum yapacak olan eşinde olan Isla ile maça başlamak doğru muydu? Derbiyi kaybetmeyi yalnız İsmail’in sakatlanmasına bağlamak da yanlış. Ama Isla’nın oynayacağı yer de orası değildi. İsmail, Quaresma’ya adım attırmadı. İsmail’den sonra oyuna giren Şener Özbayraklı sarı kart görünce oyundan koptu.