Galatasaray müzesinde Volkan Demirel'e gönderme!

Galatasaray Spor Kulübü tarihinde önemli yer edinmiş kupalar ile kişilerin balmumu heykellerinin yer aldığı Galatasaray Müzesi, basına tanıtıldı.
Galatasaray'ın soyunma odalarına da giriş imkanı veren müze turunda dikkat çekici detaylar da mevcut...
Sarı-kırmızılıların soyunma odasının tam da çıkışında yer alan bir fotoğraf ezeli rakip Fenerbahçe'ye de göndermede bulunuyor. Galatasaraylı oyuncuların arka planda sevindiği fotoğrafta yere çökmüş vaziyette Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel görülüyor.