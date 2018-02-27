Yapı Kredi, tasfiye hesaplarında izlenen alacaklarını sattı.
Banka, 503.4 milyon TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 26.46 milyon bedelle Hayat Varlık Yönetim ve İstanbul Varlık Yönetim'e satılmasına karar verdi.
KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bankamız Yönetim Kurulu’nun 26.02.2018 tarihli kararı ile Banka’nın tasfiye hesaplarında izlenen; 31.12.2017 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 503.404.158,70 TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 26.455.000,00 TL bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiştir."
27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
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Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsin sattı
Yapı Kredi, tasfiye hesaplarında izlenen alacaklarını sattı.
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