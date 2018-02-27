Ali Koç için görevinden istifa etti!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İstanbul temsilciliklerindeki istifalar sürüyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen, Ali Koç’u desteklediğini belirterek görevinden istifa etti.
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İstanbul temsilciliklerindeki istifalar sürüyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen, Ali Koç’u desteklediğini belirterek görevinden istifa etti.