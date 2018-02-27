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Trump'tan sert sözler: İmkansız hale getiriyor

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Trump'tan sert sözler: İmkansız hale getiriyor
ABD Başkanı Donald Trump, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor." dedi.
Trump'tan sert sözler: İmkansız hale getiriyor Trump'tan sert sözler: İmkansız hale getiriyor Trump'tan sert sözler: İmkansız hale getiriyor

Trump, Beyaz Saray'da valiler için düzenlenen toplantıda Amerikan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinden bu yana ülkede 3 milyon kişiye istihdam yaratıldığını belirten Trump, büyümenin de son çeyreklerde yüzde 3'ün üstünde geldiğini hatırlattı.

Trump, ayrıca hangi siyasi partiyi desteklerse desteklesin tüm Amerikalıların bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimlerinden yararlandığını dile getirdi.

Öte yandan, ülkesine ticaret alanında adil davranılmadığını savunan Trump, ABD'nin başta Çin, Kanada ve Meksika olmak üzere en büyük ticaret ortaklarının uyguladığı bariyerler nedeniyle çok para kaybettiğini ileri sürdü. Trump, "Örneğin Meksika'ya yılda 130 milyar dolar kaybediyoruz." dedi.

ABD'nin kayıplarından diğer ülkeleri değil, eski yönetimleri sorumlu tutan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e büyük saygı duyduğunu söyledi.

DTÖ'yü sert bir şekilde eleştiren Trump, "DTÖ bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor. Davaları kaybediyoruz, hakimlerimiz yok." diye konuştu.

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