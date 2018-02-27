Çekya'da terör yandaşları tutuştu! Müslüm için...

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan YPG terör elebaşı Salih Müslim, bugün öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılıyor.
Müslim'in iadesinden korkan terör yandaşları, Çekya İçişleri Bakanlığı önünde ellerinde paçavralarla gösteri yaptı.
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Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan YPG terör elebaşı Salih Müslim, bugün öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılıyor.
Müslim'in iadesinden korkan terör yandaşları, Çekya İçişleri Bakanlığı önünde ellerinde paçavralarla gösteri yaptı.