Kupa derbisinde herkesi şaşırtacak!

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş karşısında alınan ağır yenilgiyle sarsılan Fenerbahçe, gözünü yine ezeli rakibiyle Perşembe akşamı Vodafone Park Stadı'nda yapılacak derbiye çevirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ise 3-1'lik yenilginin ardından kadroda önemli değişikliklere imza atacak.

Öncelikle kadro tamamen değişecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sarı lacivertliler bambaşka bir ilk 11 ile sahada olacak. Kalede Kameni, savunmada Neustadter, sol bekte İsmail Köybaşı, orta sahada Mehmet Topal ve Aatıf kesik yedi.



Forvette de Kocaman değişikliğe gidecek ve Fernandao'yu kulübeye çekecek. Giuliano da Beşiktaş'a karşı kupanın ilk ayağındaki mücadelede yok. Mehmet Ekici ise sürpriz şekilde banko oynayacak. En büyük sürpriz ise Oğuz Kağan. İşte, Aykut Kocaman'ın perşembe akşamı Beşiktaş'a karşı sahaya süreceği muhtemel ilk 11...

VOLKAN DEMİREL

ŞENER ÖZBAYRAKLI

SKRTEL

NETO

HASAN ALİ KALDIRIM

OĞUZ KAĞAN

JOSEF

MEHMET EKİCİ

ALPER POTUK

VALBUENA

SOLDADO