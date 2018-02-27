Türkiye'den müthiş hamle! S.Arabistan'a satılacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı'na (AFED 2018)" katılan STM Genel Müdürü Yılmaz, Türkiye'nin "şeref konuğu" olduğu AFED 2018'e Türkiye'nin kaliteli ürünleriyle ciddi bir katılım gerçekleştirdiğini belirtti.

Fuara gelen heyetlerin ağırlıklı olarak Suudi olduğunu ancak çevre ülkelerden de ziyaretçilerin geldiğini aktaran Yılmaz, Suudi Arabistan'a yapılacak bu tarzdaki bir ihracatın veya burada gerçekleştirilecek bir projenin diğer ülkeler tarafından da kullanılacağını yahut örnek alınacağını ifade etti.