İstifa eden de işsizlik maaşı alabilir

İşsizlik maaşı alırken işe giren kişi, bu işinden istifa ederek ayrılsa bile daha önce hak etmiş olduğu işsizlik maaşını almaya devam edebilir.

"İstifa edersem maaş alamam" diyenler yanılıyor. İşsizlik maaşı alırken işe giren kişi, buradan istifa ederek ayrılsa bile daha önce hak ettiği aylığı almaya devam edebilir. Ancak burada ne kadar süreyle çalıştığı önemli. Normalde, istifa eden bir kişi işsizlik maaşı alamaz.

Bir kişinin işsizlik sigortasından maaş alabilmesi için iki şart vardır. Bunlardan ilki işten ayrılma nedeninin kanunda belirtilen nedenlerden biri olmasıdır. İşverenin çıkarttığı kişiler işsizlik maaşı alabilir. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı için işten çıkartılan kişiler işsizlik maaşı alamaz.

İŞSİZLİK MAAŞI NORMALDE ALINAMAZ

Aynı şekilde kendi isteğiyle işten ayrılanlar yani istifa edenler de işsizlik maaşı alamazlar. İşsizlik maaşı alan bir kişinin iş bulması halinde işsizlik maaşı kesilir. Ancak işsizlik sigortasından maaş alırken iş bulan bir kişi, bulduğu bu işten ayrılırsa yeniden işsizlik sigortasından maaş alabilir. Ancak bu durumda yeni işinde ne kadar süreyle çalıştığı önemli hale gelir. Örneğin 1 Kasım 2017’de işsizlik maaşı almaya başlayan ve 10 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanmış bir kişi, 1 Ocak 2018’de yeniden işe girmişse işsizlik maaşını 2 ay almış ve 8 ay daha işsizlik maaşı alması mümkünken iş bulmuş çalışmaya başlamış olur. Bu kişi 1 Mart 2018’de bu işinden ayrılırsa yani 2 ay çalışıp işinden ayrılırsa, işsizlik maaşının kalan 8 ayını almaya devam edebilir. Dolayısıyla işsizlik sigortasından maaş alan bir kişi maaş alma süresi tamamlanmadan yeni bir işe girerse hak kaybına uğramaz.

İŞSİZLİK MAAŞINDA İSTİFA İSTİSNASI VAR

İşsizlik maaşı alırken işe giren kişi, bu işinden istifa ederek ayrılsa bile daha önce hak etmiş olduğu işsizlik maaşını almaya devam edebilir. Normalde istifa eden bir çalışan işsizlik maaşı alamazken, işsizlik maaşı alırken işe giren ve maaş alma hakkı bulunan bir kişi, istifa etse bile eski hakkını almaya devam edebilir. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, işsizlik maaşı alırken işe giren ve işe girmeden önce 6 ay işsizlik maaşı almayı hak etmişken 2 ay maaş aldıktan sonra işe giren bir kişi, bu işinde 3 yıl çalışır ve 10 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanırsa 4 ay değil, 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilecektir.

Yeni işten korkmayın

İşsizlik maaşı alan kişileri işe alan işverenler sigorta prim teşvikinden yararlanıyor. Diğer yandan işsizlik maaşını kaybetmek istemeyen kişilerin iş aramada çok da gönüllü olmadığı düşünülüyor. İşsizlik maaşında kazanılmış hakkın kaybedilmediğinin bilinmesi kişilerin işe girmekten de korkmamasını sağlayacaktır.

‘Kazanılmış hak’ olarak görülür

Dolayısıyla işsizlik maaşı alan kişilerin hem maaşlarını kaybetmemek için önerilen işleri kabul etmeleri gerekmektedir. Diğer yandan hak ettikleri işsizlik maaşı kazanılmış hak olarak değerlendirildiği için ‘Ya tekrar maaş alabilir miyim?’ diye endişe etmelerine gerek yoktur. Önerilen işten ayrıldıklarında kaldıkları yerden maaş almaya devam edebilirler.

İŞKUR’un bulduğu işi reddedenin maaşı kesilir

Diğer taraftan işsizlik maaşı alan kişiler İŞKUR’un kendilerine önerdikleri işleri belirli şartlar dahilinde kabul etmek durumundalar. Kişinin mesleğine uygun, son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir iş bulunmuşsa ve işyeri de kişinin ikamet ettiği belediyenin mücavir alan sınırları içerisindeyse bu kişinin İŞKUR’un bulduğu işi kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde İŞKUR bu kişinin işsizlik maaşını kesebilir.