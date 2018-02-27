Flaş iddia! ABD, İran güçlerine bomba yağdırdı...

Geçtiğimiz günlerde Deyrizor bölgesinde ilerlemek için harekete geçen İran güçleri ve Esed ordusunu bombardımana tutan ABD, dün gece yarısı İran güçlerinin Koniko gaz bölgesine yönelik saldırısına da ağır bombardımanla cevap verdiği iddia edildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran güçleri, Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki enerji sahalarına ilerlemek istedi. PYD/PKK'dan 22 noktayı ele geçiren güçler, ABD'nin hava saldırısı üzerine geri çekildi.

ABD ile Rusya ve İran'ın Suriye'nin petrol ve doğalgaz yatakları üzerindeki savaşı her geçen gün daha da sertleşiyor.

İRAN 4 GÜNDE 22 NOKTAYI ELE GEÇİRDİ

Deyrizor'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, İran güçleri ve PYD/PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor. 4 gün önce İran güçleri, PYD/PKK'nın işgalindeki Salihiye bölgesine yığınak yaptı ve Koniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlemeye başladı. İran güçleri, Koniko güzergahındaki Cedide Akidat ve Cedide Bakkara bölgesinde ilerleyerek, 22 noktayı ele geçirdi.

ABD DÜN GECE VURDU

Dün gece 23.00 sularında ABD savaş uçakları İran güçlerini ve Salihiye'deki yığınaklarını vurdu. Bunun üzerine İran güçleri, ele geçirdikleri tüm noktalardan geri çekildi.

DEYRİZOR ENERJİ DEPOSU

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor. El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, Beşşar Esed rejimi güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti. Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu, 23 Eylül 2017'de ele geçiren örgüt, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti. Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi ve güneyinde dar bir alana DEAŞ hakim.