A Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart 2018 Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
Kırmızı Üyeler'in internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, üç gün devam edecek. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.
Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.
27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
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Milli maçın biletleri satışa çıktı
A Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart 2018 Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
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