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Diyarbakırlı esnaf: Huzuru bulduk, Afrin de bulur

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Diyarbakırlı esnaf: Huzuru bulduk, Afrin de bulur
Diyarbakır ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yaşamı hiçe sayan saldırıları sonucu büyük mağduriyet yaşayan esnaf ve vatandaşlar, TSK'nin terör unsurlarından temizlenmesi için Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na gönülden destek veriyor.
Diyarbakırlı esnaf: Huzuru bulduk, Afrin de bulur Diyarbakırlı esnaf: Huzuru bulduk, Afrin de bulur Diyarbakırlı esnaf: Huzuru bulduk, Afrin de bulur

Kırsaldaki saldırılarını 3 yıl önce şehir merkezlerine taşıyan terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yüzlerce esnaf kepenk kapattı, bazıları çareyi başka ilçelerde iş yeri açmakta buldu, kimi de iş yerinden alabildiği ürünleri tezgahlarda satarak işportacı oldu.

Yüzlerce aile, terör saldırılarından duydukları endişe, teröristlerin evlerini karargah gibi kullanması ve ölümle tehdit etmesi nedeniyle yaşanmaz hale gelen yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı, yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile evlerinden ayrıldı.

Sosyal yaşamı, eğitimi, ekonomiyi hedef alan terörün acısını bizzat yaşayan vatandaşlar, düzenlenen operasyonlarla tesis edilen güven ortamında huzurlu bir şekilde hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Vatandaşlar, Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesi için gerçekleştirilen harekata destek veriyor.

"AFRİN'E HUZUR GELECEK"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnaf Ali Said Özkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörün mağduriyetini bizzat yaşadıklarını belirterek, devletin kendilerine sahip çıktığını söyledi.

Özkal, Sur'daki saldırılarda dükkanları kapatmak zorunda kaldıklarını, iş yapamaz hale geldiklerini ifade ederek, terör örgütlerinin, vatandaşın huzurlu bir şekilde iş yapmasını istemediklerini aktardı.

"Hiçbir zaman PKK/PYD Kürtlerin temsilcisi olamaz. Gözümü açtığımdan beri bu terör örgütleri bu topraklarda başımıza bela olmuş. Biz artık bunlardan kurtulmak istiyoruz. Maddi durumumuzun iyi olmasını istemiyorlar. Bunlar birer tuzaktır. Bizleri kandırdıklarını biliyoruz. Bırakın bize sahip çıkmalarını bize köstek oluyorlar. O yüzden bu terör örgütünü istemiyoruz. Biz perişan olduk o dönemde. Bize Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı." diyen Özkal, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini dile getirdi.

Özkal, Kürtlerin Suriye'de oynanan oyunlara duyarlı olması gerektiğine işaret ederek, teröre karşı devlete ve TSK'ye desteklerinin tam olduğunu vurguladı.;

"BUNLARIN KÖKÜNÜ KURUTMAK LAZIM"

Birlik ve beraberlikle Türkiye'nin terör unsurlarının üstesinden geleceğine inandığını anlatan Özkal, "Bunların kökünü kurutmak lazım." dedi.

Özkal, çok yakın bir zamanda Mehmetçik'in Afrin'de huzuru getireceğine inandığını ifade ederek, "Devlet Sur'da nasıl huzuru sağladıysa, işimize nasıl döndüysek ve evimize nasıl ekmek götürüyorsak şimdi aynısını Allah'ın izniyle Suriye'de gerçekleştirecektir, Afrin'e de huzur gelecektir. Devletimizin yanındayız. Devletimizi çok seviyoruz. Mehmetçikimizin yanındayız çünkü Mehmetçik bizim çocuklarımızdır." diye konuştu.

Esnaf Süleyman Çavuş (72), Sur'daki olaylarda büyük zarar gördüklerini belirtti.

Çanakkale Savaşında Türkler ve Kürtlerin dış güçlere karşı birlikte mücadele ettiğini anımsatan Çavuş, Suriye için de terör örgütlerine karşı birlikte mücadele edilmesinin önemine değindi.

Çavuş, Türkiye'nin hemen yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla izin verilmeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye tehdit altındaydı. Bundan dolayı Türkiye kendisini korumak, güvenliğini sağlamak için harekat başlattı. Türkiye'nin mutlaka buralara müdahale etmesi geriyordu. Doğru bir karar. Mehmetçik'ten PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarının kökünü kazımasını istiyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyorum." diye konuştu.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ASLA BİZİM SAVUNUCUMUZ OLAMAZ"

Şırnak'taki terör mağduru vatandaşlardan 2 çocuk annesi Aycan Bilir (42), PKK'lı teröristlerin kazdığı çukur, tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle 8 ay evlerinden uzak kaldıklarını belirtti.

Bilir, "PKK terör örgütü asla bizim savunucumuz değil ve olamazlar. Eğer savunucumuz olsalardı evimizin önünde hendek kurmaz içine bomba koymazlardı. Bunlar Kürt halkına zarar veriyorlar. Biz onları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün patlayıcı döşeyerek yıktığı binaların devlet tarafından tekrar yapıldığını ve yaraların sarıldığını aktaran Bilir, PKK'nın Kürt halkına 35 yıldır kan ve gözyaşından başka bir şey vermediğini bildirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini dile getiren Bilir, Türkiye'nin olması gerekeni yaptığını vurguladı.

Sınırda terör istemediklerini anlatan Bilir, "Mehmetçik sınırı terör örgütlerinden temizliyor, bundan daha doğal ne olabilir? Mehmetçik'in yanındayız. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. İnşallah Afrin'den sonra sıra Menbiç gelir." dedi.

"BÖYLECE BU TERÖR BELASINDAN KURTULURUZ"

Şırnak'ta yaşayan 7 çocuk annesi Hüsniye Kara (37), 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin kentte hayatı kendilerine zindan ettiğini belirterek, mağdur olduklarını, çocuklarını okula gönderemediğini söyledi.

Terörün karşısında olduklarını belirten Kara, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzura kavuştuklarını aktardı.

Kara, Türk askerinin sınırı terör unsurlarından temizlemek için yürüttüğü harekata da destek verdiklerini belirterek, "Biz de böylece bu terör belasından kurtuluruz. Afrin'deki askerlerimizin yanındayız. Allah onların yardımcısı olsun. İnşallah büyük zaferle ailelerine dönerler." şeklinde konuştu.

Türk bayrağına duyduğu sevgiyi dile getiren Kara, "bir Kürt olarak hem evinde hem boynunda Türk bayrağı taşıdığını, bundan gurur duyduğunu" söyledi.

"TERÖR VARKEN HUZUR OLMAZ"

Beş çocuk annesi Fadile Arka (41) ise terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle evinin yıkıldığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e muvaffakiyet dileyen Arka, her namazda onlar için dua ettiğini dile getirdi.

Arka, "Allah onların ayağına taş değdirmesin. Bu operasyonu canıgönülden destekliyoruz. Bu harekatın olması da gerekiyordu çünkü terör varken huzur olmaz." ifadelerini kullandı.

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