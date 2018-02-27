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Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa etti

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Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa etti
CHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan, CNN Türk yayınında, CHP-HDP-İP ve SP arasında yapılan toplantılardan kimsenin haberi olmadığını söyledi.
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa etti Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa etti Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa etti

Siyasi partiler, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda anlaşmaya varıldı.

2019 HAZIRLIĞI

İki parti arasında 2019 öncesi sağlanan mutabakatın karşısında; CHP, HDP, SP ve İP de çalışmalarına devam ediyor.

GİZLİ İTTİFAK TOPLANTILARI

Parti temsilcileri ittifak iddialarını reddetse de, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın konuğu olan CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı.

"SİZİN HABERİNİZ OLMADI"

Kılıçaslan, "Dün bir toplantı yapıldı. Sizin haberiniz olmadı. CHP'li Mehmet Bekaroğlu, HDP'li Ayhan Bilgen, İyi Parti, Saadet Partisi... Hepsinin olduğu toplantı." diyerek ekledi: "Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır."

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