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Taşeron işçi sınavları başladı

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Taşeron işçi sınavları başladı
Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde yapılacak olan sınavlar kurumlar tarafından ilan ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da sınav takvimini açıkladı.
Taşeron işçi sınavları başladı Taşeron işçi sınavları başladı Taşeron işçi sınavları başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, taşeron işçiler için sınav takvimini açıkladı. 26 Şubat'ta başlayan sınavlar 6 Mart 2018 günü mesai bitiminde sona erecek.

Merak edilen diğer bir konu da sınav türüne ilişkin. SGK da sınavları "SÖZLÜ" olarak yapıyor. Açıklanan listelerde 929 taşeron işçinin başvurusu kabul edilmiş ve sınava girmeye hak kazanmıştı.

İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişine ilişkin sınav duyurusu detayları;

SGK TAŞERON SINAV USULÜ

Sınav; sözlü olarak ve 2 oturumda yapılacaktır. -

Birinci Oturum saat 9.30'da II. Oturum 14.00'de başlayacak olup adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar.

SGK TAŞERON SINAV TARİHİ

Sınavlar 26 Şubat 2018'de başlamış olup 6 Mart 2018 tarihinde sona erecektir.

SGK TAŞERON İŞÇİ SINAV YERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı toplantı salonu (5. Kat B Blok No: 541/A) Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır.

SGK TAŞERON SINAVIN İLANI VE İTİRAZ

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar SGK'nın internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İtirazlar Yazılı Olarak Yapılacak: Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itirazda bulunabilir.

TAŞERON SINAVINDA İTİRAZ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR

İtirazlar Sınav Kurulunca 4 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.

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