27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:11Güneş 07:35Öğle 13:23İkindi 16:26Akşam 18:59Yatsı 20:18
    • 14°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 118.832 0.03
  • Altın: 161,099 -0.71
  • Dolar: 3,8052 0.40
  • Euro: 4,6574 -0.05

Dengeler değişiyor! Koltuğunu kaybedebilir

»
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD'nin Rusya'yı geride bırakarak en geç 2019'da dünyanın en büyük petrol üreticisi olacağını açıkladı.
Dengeler değişiyor! Koltuğunu kaybedebilir
Dengeler değişiyor! Koltuğunu kaybedebilir Dengeler değişiyor! Koltuğunu kaybedebilir Dengeler değişiyor! Koltuğunu kaybedebilir

Amerika kaya petrolünde yakaladığı başarı ile Rusları koltuğundan edecek. Çok hızlı bir şekilde üretimi devam eden kaya petrolü ile ilk defa Suudi Arabistan'ı geride bırakan ABD'nin gelecek yıl ise Rusya'yı da geçerek dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olaması öngörülüyor.

ABD'nin kaya petrolü üretimindeki artış küresel piyasaları altüst etmeye devam ediyor. IEA başkanı Fatih Birol Tokyo'da yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yıl olmasa da "kesinlikle gelecek yıl" Rusya'yı geride bırakarak en büyük ham petrol üreticisi olacağını belirtti. Birol ayrıca Reuters'a yaptığı açıklamada, "ABD'deki kaya petrolü büyümesi çok güçlü, hızı çok yüksek ... ABD çok yakında bir numaralı petrol üreticisi olacak" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'I GEÇTİ

ABD ham petrol üretimi geçen yıl sonlarında 1970'lerden beri ilk defa, günde 10 milyon varilin üzerine çıkarak, en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

11 MİLYON VARİLİ AŞACAK

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu ayın başında ABD petrol üretiminin 2018 sonuna kadar günde 11 milyon varili aşacağını açıkladı. Bu, ABD'yi 11 milyon varil seviyesinin hemen altında üretim yapan Rusya'nın önüne geçirebilir.

5 YIL DÜŞÜŞ YOK

Birol, ABD'nin petrol üretiminin 2020'den önce zirve yapmasını beklemediği gibi, önümüzdeki dört-beş yıl içinde de üretimde düşüş beklemediğini söyledi.

PİYASALARI ALT ÜST EDİYOR

ABD'de üretimin artması, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri de dahil olmak üzere, başlıca diğer üreticilerin petrol fiyatlarını desteklemek için üretim kısıntısına gittikleri bir zamanda küresel petrol piyasalarını alt üst ediyor.

PAYI KÜÇÜLÜYOR

Asya'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen piyasaları da dahil olmak üzere giderek daha fazla ülkeye ihraç edilen ABD petrolü, OPEC ve Rusya'nın piyasa paylarını küçültüyor.

OPEC'İN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI

Öte yandan, ABD'nin ham petrol net ithalatı geçtiğimiz hafta 1.6 milyon varil azalarak 4.98 milyon varile düştü. EIA'nın 2001'de verileri kaydetmeye başlamasından bu yana en düşük seviye olan bu rakam, OPEC'in ihracat için onlarca yıldır güvendiği Amerikan piyasasındaki daralmayı gösteriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı!Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı!Türkiye'nin Almanya'daki Büyükelçiliğine bölücü örgüt PKK yandaşları tarafından saldırı yapıldı.
Lavrov'dan ABD'ye 'Suriye' çağrısıLavrov'dan ABD'ye 'Suriye' çağrısıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı telefon konuşmasında ABD’nin Suriye’deki koalisyonuna BM Güvenlik Konseyi’nin kararını yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Flaş iddia! ABD, İran güçlerine bomba yağdırdı...Flaş iddia! ABD, İran güçlerine bomba yağdırdı...Geçtiğimiz günlerde Deyrizor bölgesinde ilerlemek için harekete geçen İran güçleri ve Esed ordusunu bombardımana tutan ABD, dün gece yarısı İran güçlerinin Koniko gaz bölgesine yönelik saldırısına da ağır bombardımanla cevap verdiği iddia edildi.
Dengeler değişiyor! Koltuğunu kaybedebilirDengeler değişiyor! Koltuğunu kaybedebilirUluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD'nin Rusya'yı geride bırakarak en geç 2019'da dünyanın en büyük petrol üreticisi olacağını açıkladı.
Çekya'da terör yandaşları tutuştu! Müslüm için...Çekya'da terör yandaşları tutuştu! Müslüm için...YPG terör elebaşı Müslim, yakalandığı Çekya'nın başkenti Prag'da bugün mahkemeye çıkarılıyor. Ellerinde PKK ve YPG paçavraları olan bir grup, Çekya İçişleri Bakanlığı önünde gösteri yaptı.
Trump'tan sert sözler: İmkansız hale getiriyorTrump'tan sert sözler: İmkansız hale getiriyorABD Başkanı Donald Trump, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor." dedi.
  • İsrail'den tanksız topsuz işgal27 Şubat 2018 Salı 12:39
  • ABD onu konuşuyor! Kan donduran olay27 Şubat 2018 Salı 12:36
  • Çok konuşulacak açıklama: Türkiye'ye Ambargo...27 Şubat 2018 Salı 12:32
  • ABD'de sürpriz istifa kararı!27 Şubat 2018 Salı 12:30
  • Suriye’de flaş gelişme! Karar alınmıştı ama Esed Putin’i dinlemedi27 Şubat 2018 Salı 12:10
  • İngiltere'den flaş açıklama! Esed'i vurabiliriz27 Şubat 2018 Salı 11:51
  • Arap basınından müthiş takas iddiası! İki prens...27 Şubat 2018 Salı 11:42
  • AB'den Türkiye'ye küstah uyarı!27 Şubat 2018 Salı 10:02
  • ABD'den Esed'e uyarı: Saldırırız!27 Şubat 2018 Salı 09:39
  • Dehşet! Bebeğini öldürüp alışverişe devam etti27 Şubat 2018 Salı 09:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri