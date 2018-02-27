27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
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Başbakan'dan flaş asgari ücret açıklaması

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Ak Parti Grup Toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edileceğini ve asgari ücret desteğinin devam edeceğini açıkladı.
Başbakan'dan flaş asgari ücret açıklaması
Başbakan'dan flaş asgari ücret açıklaması Başbakan'dan flaş asgari ücret açıklaması Başbakan'dan flaş asgari ücret açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

İhracatta da rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. İhracatımız orta vadeli planımızı aşarak 157 milyar 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. Gelecek aylarda da ihracat artışı artarak devam ediyor.

Bu tasarı yasalaştığı takdirde, vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak. KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. 

Küçük esnafa da hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz.

Vatandaş KDV'sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek.

İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler. 

Serbest Mali Müşavirlere de serbest KDV düzenleme imkanı getiriyoruz. Bu da esnafın yükümü azaltacak. 

ASGARİ ÜCRETLİLER VERGİ DİLİMİNDEN MAĞDUR OLMAYACAK

Asgari ücretlerde vergi kesintisini kaldırıyoruz. Asgari ücret yılın başında da sonunda da aynı olacak. Vergi diliminden mağdur olunmayacak. İlave istihdam sağlayan işletmelere yıl boyunca damga vergisi, gelir vergisi desteği sağlıyoruz. 'Bir senden bir benden' programını da hayata geçiriyoruz.Kadınlarımızın iş hayatına katılmalarını da teşvik ediyoruz.

Hayırseverlere her türlü kreş bakımevi sosyal sorumluluk projelerinde KDV muafiyeti getiriyoruz.

Motorlu taşıtlar kanunu ile Trafik kanunu'ndaki farklı tanımlamaları kaldırıyoruz. Minibüsçüler daha az vergi ödeyecek.

HURDA TEŞVİĞİ

16 yaş üzeri her türlü aracı hurdaya ayıranlara 10 bin TL'ye kadar teşvik veriyoruz. Yollardaki araçların trafik güvenliğini artırıyoruz.

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