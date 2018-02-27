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TBMM Başkanı Kahraman'dan Akşener'e dava

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Meral Akşener'den "Meral Kılıçdaroğlu" diye bahseden TBMM Başkanı Kahraman, Akşener'in yazılı cevabının hakaret içerdiği iddiasıyla dava açtı.
TBMM Başkanı Kahraman'dan Akşener'e dava
TBMM Başkanı Kahraman'dan Akşener'e dava TBMM Başkanı Kahraman'dan Akşener'e dava TBMM Başkanı Kahraman'dan Akşener'e dava

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında bir iftar programında kendisine ilişkin, "Meral Kılıçdaroğlu" dediği belirtilen TBMM Başkanı Kahraman'a yönelik açıklaması nedeniyle "yazılı iletiyle hakaret" suçundan dava açıldı

YAZILI İLETİYLE HAKARET SUÇLAMASI 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, İstanbul'daki bir iftar programında "Meral Kılıçdaroğlu" dediği belirtilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik açıklaması nedeniyle "yazılı iletiyle hakaret" suçundan dava açıldı.

Kahraman, avukatı Samet Can Olgaç aracılığıyla Akşener hakkında açıklamasında kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık soruşturmayı tamamlayarak Akşener hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açtı.

"ŞU MERAL KILIÇDAROĞLU"

İddianamede, Kahraman'ın, İstanbul'daki bir iftar yemeğindeki sohbet esnasında Akşener için "Şu Meral Kılıçdaroğlu mu" ifadesini kullandığına ilişkin haberlerin basında yer aldığı, Akşener'in de Twitter hesabından Kahraman'a "açık mektup" başlığıyla bir yazı paylaştığı anlatıldı ve söz konusu paylaşım nakledildi.

Yazıdaki bazı sözlerin hakaret kastıyla söylendiği, Kahraman'ın da şikayetinin bulunduğu belirtilen iddianamede, Akşener'in ise savunmasında suçlamayı kabul etmediği, Kahraman'ın ifadesinin namusuna yönelik olduğunu, kadının soyadının evlilikle değişeceğini, Kahraman'ı aradığını ancak ulaşamadığını, bu nedenle şikayete konu yazıyı yazdığını beyan ettiği anlatıldı.

İddianamede Akşener'in "yazılı iletiyle hakaret" suçunu işlediği ifade edilerek, TCK'nın ilgili maddesi uyarınca 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar mahkumiyeti istendi.

Kahraman daha önce de Akşener'e yönelik 50 bin lira manevi tazminat davası açmıştı.

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