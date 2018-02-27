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Salih Müslüm için karar verildi!

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Salih Müslüm için karar verildi!
Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Salih Müslüm için karar verildi! Salih Müslüm için karar verildi! Salih Müslüm için karar verildi!

Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslüm, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.

Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslüm'in duruşması TSİ 13:00'da başladı. Kısa sürede Salih Müslüm serbest kaldı.

Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Bu kararı memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.

Bigalı, "Büyükelçilik olarak üzüntümüzü bildireceğiz. Bunun hukuka aykırı bir karar olduğunu, dostluk ilişkilerine, NATO müttefikliğine sığmayan bir karar olduğunu, bir anlamda teröre destek olmak olacağını muhattaplarımıza bildireceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslim şu anda serbest bırakıldı. İstediği yere gidebilir, herhangi bir kısıtlama yok." dedi.

"ÇEKYA'NIN İMTİHAN GÜNÜ"

 

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hakkında kırmızı bülten çıkardığımız PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslüm, 24 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nde gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Umarım Çekya terörle mücadelede hassasiyeti görür ve gerekli dayanışma ile bu teröristi bize iade eder" dedi.

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