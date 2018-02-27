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ABD ve BAE peşine düştü! Yerli VTOL geliyor

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Türkiye tarafından üretilen ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 43 araçta aktif olarak kullanılan uzaktan kumandalı askeri araç ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edilecek.
ABD ve BAE peşine düştü! Yerli VTOL geliyor
ABD ve BAE peşine düştü! Yerli VTOL geliyor ABD ve BAE peşine düştü! Yerli VTOL geliyor ABD ve BAE peşine düştü! Yerli VTOL geliyor

Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçik'e "yol açan" zırhlı insansız kara aracı TOSUN'un sahada başarıyla görevini sürdürdüğünü belirterek, "Amerika ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz." dedi.

Derebaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerinin, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alanda başta uzaktan kumandalı zırhlı araçlar olmak üzere zırhlı personel taşıyıcı araç, zırhlı arazi tipi kamyonet, zırhlı komuta kontrol araçları, iş makinesi, vinç, silahlı operasyon robotu, güvenlik kabini, insansız kara ve hava araçlarıyla bunlara ait uzaktan kumanda sistemlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Uzman üretim ve Ar-Ge kadrolarıyla sivil ve askeri amaçlar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine farklı seçenekler sunduklarına dikkati çeken Derebaşı, sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN'un 3 yıldır sahada kullanıldığını bildirdi.

Derebaşı, zırhlı araç üretiminde 10 yıllık tecrübeye sahip olduklarını ve 5 yıldır insansız araçlar üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu an operasyonlarda 85 TOSUN görev alıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 43 aracımızla aktif olarak sahadayız. Teknoloji ithal etmektense ihraç etmeye dayalı bir politikamız var. TOSUN uzaktan kumanda sistemi başta olmak üzere 3 ülkeyle çalışmalarımız devam ediyor. İlk prototipimizi Amerika'ya gönderdik. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz. Balistik koruma çözümlerinde çok iyi bir konuma geldik. TOSUN ve PUSAT gibi zırhlı uzaktan kumandalı araçlarımız sahada ciddi tehditlere karşı başarıyla görevlerini sürdürüyor. Roketlere maruz kaldıklarında dahi göreve devam edebildiler. ABD ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur."

"Seri üretim aşamasına gelmek üzereyiz"

Bunların yanında, insansız hava araçları alanında da projeleri bulunduğunu anlatan Derebaşı, iniş kalkış için piste ihtiyaç duymayan, yüksek uçuş süresini yüksek taşıma kabiliyetiyle birleştiren bir platform tasarladıkları bilgisini verdi.

Derebaşı, 6 saat havada kalabilen "VTOL" insansız hava aracının her türlü hava koşulunda kolaylıkla harekat sahasına intikal ettirilebilen bir sisteme sahip olduğunu vurgulayarak, "Uçuş testlerimiz başarıyla tamamlandı, seri üretim aşamasına gelmek üzereyiz. Tamamen yerli imkanlarla ürünümüzü tamamlayabiliyoruz. Önümüzdeki günlerde silahlı kuvvetlerimizin emrine vermeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

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