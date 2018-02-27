Türkiye dünya devleriyle imzayı attı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ONF (Open Networking Foundation) ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Artık 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri dünyada ilk kez Türkiye’de test edilerek hayata geçirilecek.

İSPANYA'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi tüm hızıyla sürüyor. Kongre'nin ikinci gününde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma ile dünya devi teknoloji şirketlerinin üyesi olduğu ONF’de geliştirilen 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri dünyada ilk kez Türkiye’de test edilerek, hayata geçirilecek. Türk Telekom’un uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı işbirliği anlaşmasının kapsamında 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD altyapısı, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye’de yapılacak saha çalışması yer alıyor.

KIRSAL KESİMLERDE KULLANILACAK

Böylece Türkiye, Türk Telekom’un da yönetim kurulunda yer aldığı ONF’de geliştirilen, başta 5G olmak üzere yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde önemli bir avantaj elde edecek. Bu anlaşmadan elde edilen sonuçlar ise Türkiye'de Türk Telekom tarafından afetlerde, acil durumlarda ve kırsal kesimlerde de uygulanıp yönetilecek.

İmza töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bilişim 94 milyar TL’lik bir sektör büyüklüğüne sahip olunduğunu belirterek, "Türkiye’de genişbant stratejisini 2017 yılında hayata geçirdik. Yapılan bu anlaşmada genişbant stratejimizin bir parçası. Bu sayede güvenlik ve acil durumlarda hizmetlerin geliştirilmesinde 5G teknolojileri kullanılacak ve Türkiye bu konuda öncü ülkeler arasında olacak. Karşılık faydaya odaklanıyoruz" dedi.

MUTLULUK DUYUYORUZ

ONF direktörü Direktörü Guru Parulkar, yeni teknolojilerin üretilmesini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye ile beraber çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, “Türk Telekom’un işbirliği ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Evrensel Hizmet Projesi üzerinden ONF’in yeni teknolojilerini ve açık kaynaklı M-CORD platformunun test edilmesini sağlayacağız. Türk Telekom’un da bu test çalışmalarına destek verecek olmasından heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

HÜRRİYET