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Irak sınırından Türkiye geçmek isteyen 5 kişi öldü

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Irak sınırından Türkiye geçmek isteyen 5 kişi öldü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak topraklarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişi, donarak yaşamını yitirdi.
Irak sınırından Türkiye geçmek isteyen 5 kişi öldü Irak sınırından Türkiye geçmek isteyen 5 kişi öldü Irak sınırından Türkiye geçmek isteyen 5 kişi öldü

İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. 

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.

Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkillier tarafından sınırdan alındı.

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