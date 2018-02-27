Temizlik şefini vuran doktor konuştu "Hemşire eşim ile ilişkisi var..."

Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla peşpeşe 3 el ateş edarak ağır yaraladı.

Olay dün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.



Acil Servis'te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top'a peşpeşe 3 el ateş etti.



DURUMU AĞIR

Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.



Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.'yı gözaltına aldı. İki çocuk babası doktor

L.A. ifadesinde "Halil Top'un aynı hastanede hemşire olan eşim B.A. ile ilişkisi var" dedi.



SERBEST BIRAKILDI



Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.