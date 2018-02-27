27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:11Güneş 07:35Öğle 13:23İkindi 16:26Akşam 18:59Yatsı 20:18
    • 14°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 118.832 0.03
  • Altın: 161,099 -0.71
  • Dolar: 3,8052 0.40
  • Euro: 4,6574 -0.05

Erdoğan'dan flaş açıklama: Baktılar ki Türkler ciddi..

»
Erdoğan'dan flaş açıklama: Baktılar ki Türkler ciddi..
Cezayir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,5 milyardan, ilk etapta 5 milyar dolara ardından da 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirtti.
Erdoğan'dan flaş açıklama: Baktılar ki Türkler ciddi.. Erdoğan'dan flaş açıklama: Baktılar ki Türkler ciddi.. Erdoğan'dan flaş açıklama: Baktılar ki Türkler ciddi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Cezayir'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Turizmde 36 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette. Merkez Bankası'nda ilk göreve geldiğimizde rezerv 27.5 milyar dolardı şimdi ise 125 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz. 

BAKTI Kİ TÜRKLER CİDDİ...

Bir başka durum, 2002'de IMF'e olan borç 22.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti.

Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız 246 milyar liralık sosyal yardımla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını temin ettik. Bununla kalmadık, dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık. Önemli bir kısmı Afrika'dan gelen 16 bin 500 öğrenciye burslarla, ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz. 

Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 4 milyon kardeşimizi 30 milyar dolar harcamayla misafir ettik. 

Halen dünyada inşası süren 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'dir. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu imkanları, deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan çekinmeyecektir. 

Biz Cezayir'i bölgesinde siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak görüyoruz. Nitekim Afrika'daki en büyük ticari ortağımız Cezayir'dir. Ancak biz 3.5 milyarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyoruz. Bunu 5 milyar dolara çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum. Böylesine iki ülke için 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi az. Bu rakamı ilk etapta 5, ardından 10 milyar dolara çıkarabiliriz. 

Türk şirketleri Cezayir'de en çok istihdam sağlayan yabancı şirketlerin başında geliyor. Yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya gelerek bu katkıyı arttıracağız. Cezayir'in öncelik verdiği, tarım, turizm, gıda ve enerji alanlarında işadamlarımız teşvik edeceğiz. Bu başlıklar aynı zamanda Türk özel sektörünün de başarılı olduğu alanlardır. 

Dün ilgili bakan arkadaşlarımız tarım alanında işbirliğini geliştirmek için anlaşmalar hazırladılar. 7 anlaşma dün akşam imzalandı. Karma ekonomik komisyon toplantısı da kısa sürede yapılmasına önem veriyoruz. Gelecekteki adımlarımızı daha hızlı atabileceğiz. Cezayir'in enerji fiyatlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Tüm zorluklara rağmen karşılıklı ticareti arttırmaya yönelik girişimleri çoğaltmalıyız.

Yeni gıda, tekstil ve demir çelik konusunda Cezayir önemli bir potansiyele sahip. İşadamalarımızın Cezayir'deki çalışmaları ne kadar kolaylaşırsa karşılıklı ticaretimiz de o kadar artacaktır. Enerji alanında ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu alanda yatırım yapacak işadamlarına biz gerekli desteği vermeye hazırız.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP'li 2 ismin daha vekilliği düşürüldüHDP'li 2 ismin daha vekilliği düşürüldüHalkların Demokratik Partisi'nde Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü. Meclis'te HDP'nin 50 koltuğu kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.
ABD'den Afrin Harekatı açıklaması!ABD'den Afrin Harekatı açıklaması!ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, 'Afrin harekatı DAEŞ'le mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Türkiye'ye karşı şeffafız, her gün görüşüyoruz' ifadesini kullandı.
Moody's'den flaş Türkiye açıklaması!Moody's'den flaş Türkiye açıklaması!Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,2’den yüzde 4’e, gelecek yıla ilişkin beklentisini ise yüzde 3,3’den yüzde 3,5’e yükseltti.
Milli İHA'da anlamlı detayMilli İHA'da anlamlı detayMilli gururumuz İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın paylaşımında Taktik İHA'nın ilk uçan prototipindeki Necmettin Erbakan detayı dikkati çekti.
Türkiye Çekya'ya nota verdi!Türkiye Çekya'ya nota verdi!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çekya'ya nota verildiğini açıkladı.
  • Çekya'dan Salih Müslüm açıklaması!27 Şubat 2018 Salı 18:49
  • Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni gelişme!27 Şubat 2018 Salı 17:48
  • FETÖ'cü Zekeriya Öz ülke, ülke dolaşıyor...27 Şubat 2018 Salı 16:40
  • Temizlik şefini vuran doktor konuştu "Hemşire eşim ile ilişkisi var..."27 Şubat 2018 Salı 16:20
  • Binlerce vatandaş uğurlamıştı! Ve şehidin vasiyeti yerine getirildi...27 Şubat 2018 Salı 16:00
  • Erdoğan'dan flaş açıklama: Baktılar ki Türkler ciddi..27 Şubat 2018 Salı 15:43
  • Erdoğan sanatçılardan bakın ne istemiş Sibel Can anlattı27 Şubat 2018 Salı 15:40
  • Hükümet'ten flaş Salih Müslüm açıklaması27 Şubat 2018 Salı 15:18
  • ABD ve BAE peşine düştü! Yerli VTOL geliyor27 Şubat 2018 Salı 15:00
  • Afrin'de tanklarımızı o koruyacak! Tarih netleşti27 Şubat 2018 Salı 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri