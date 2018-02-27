Erdoğan'dan flaş açıklama: Baktılar ki Türkler ciddi..

Cezayir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,5 milyardan, ilk etapta 5 milyar dolara ardından da 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Cezayir'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Turizmde 36 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette. Merkez Bankası'nda ilk göreve geldiğimizde rezerv 27.5 milyar dolardı şimdi ise 125 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz.

BAKTI Kİ TÜRKLER CİDDİ...

Bir başka durum, 2002'de IMF'e olan borç 22.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti.

Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız 246 milyar liralık sosyal yardımla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını temin ettik. Bununla kalmadık, dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık. Önemli bir kısmı Afrika'dan gelen 16 bin 500 öğrenciye burslarla, ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz.

Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 4 milyon kardeşimizi 30 milyar dolar harcamayla misafir ettik.

Halen dünyada inşası süren 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'dir. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu imkanları, deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan çekinmeyecektir.

Biz Cezayir'i bölgesinde siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak görüyoruz. Nitekim Afrika'daki en büyük ticari ortağımız Cezayir'dir. Ancak biz 3.5 milyarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyoruz. Bunu 5 milyar dolara çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum. Böylesine iki ülke için 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi az. Bu rakamı ilk etapta 5, ardından 10 milyar dolara çıkarabiliriz.

Türk şirketleri Cezayir'de en çok istihdam sağlayan yabancı şirketlerin başında geliyor. Yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya gelerek bu katkıyı arttıracağız. Cezayir'in öncelik verdiği, tarım, turizm, gıda ve enerji alanlarında işadamlarımız teşvik edeceğiz. Bu başlıklar aynı zamanda Türk özel sektörünün de başarılı olduğu alanlardır.

Dün ilgili bakan arkadaşlarımız tarım alanında işbirliğini geliştirmek için anlaşmalar hazırladılar. 7 anlaşma dün akşam imzalandı. Karma ekonomik komisyon toplantısı da kısa sürede yapılmasına önem veriyoruz. Gelecekteki adımlarımızı daha hızlı atabileceğiz. Cezayir'in enerji fiyatlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Tüm zorluklara rağmen karşılıklı ticareti arttırmaya yönelik girişimleri çoğaltmalıyız.

Yeni gıda, tekstil ve demir çelik konusunda Cezayir önemli bir potansiyele sahip. İşadamalarımızın Cezayir'deki çalışmaları ne kadar kolaylaşırsa karşılıklı ticaretimiz de o kadar artacaktır. Enerji alanında ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu alanda yatırım yapacak işadamlarına biz gerekli desteği vermeye hazırız.