FETÖ'cü Zekeriya Öz ülke, ülke dolaşıyor...

İşte Kelkitlioğlu'nun dikkat çeken o yazısı...
Zekeriya Öz ülke ülke dolaşıyor
Türkiye, terörle mücadele konusunda konsept değişikliğine gittiğinden beri, PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi taşeronlara yönelik amansız bir mücadele yürütüyor.
Mehmetçik Afrin operasyonlarıyla sahada hainlerin inlerine girerken, Salih Müslüm gibi elebaşları adım adım takip ediliyor, paketlenip getirilmesi için girişimlerde bulunuluyor.
Aynı şekilde FETÖ ihanet şebekesiyle ilgili de çalışmalar tam gaz sürüyor. Çok sayıda üst düzey ismin yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini biliyoruz.
Ancak kamuoyunun yakından takip ettiği / bildiği Adil Öksüz ve Zekeriya Öz gibi isimler için de özel çalışmalar yürütülüyor.
İHBARLAR GELDİ
Hatırlayacaksınız Öksüz'ün iadesi için Almanya'ya talepte bulunmuştuk. Bir gelişme olup olmadığını merak edip sorguladım... Yetkililer, Öksüz'le ilgili Almanya'dan çok sayıda ihbar geldiğini, bunların teyit ve tekzibinin zaman aldığının altını çiziyor. Bugüne kadar ihbarların çoğu maalesef dişe dokunur bir mahiyette değilmiş!
Peki Zekeriya Öz gibi örgütün karakutularından biri için durum ne?
Onu da hatırlayacaksınız, Almanya'nın Freiburg kentindeki lüks bir sitede, BND ajanlarının koruması altında yaşamını sürdürdüğünü bu sütunlarda yazmıştım.
Yakalanıp iade edilme endişesi yaşayan ‘kumpaslar savcısı', son dönemde Almanya'dan çıkmış Avrupa'nın değişik ülkelerinde sürekli dolaşıyormuş. Sabit bir adreste kalmayan Öz'ün yine gizli servis elemanları tarafından korunduğu bilgisine ulaşılmış.
Evet, Türk devletinin mücadeledeki kararlılığı yurtdışına kaçarak hesap vermekten kurtulacağını sanan hainler için kâbus olmuş durumda. Eninde sonunda paketlenecekler ve bağımsız Türk yargısının karşısında bu millete ihanet etmenin hesabını verecekler.
Belki o günler çok da uzak değildir!
- HDP'li 2 ismin daha vekilliği düşürüldüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajıABD'den Afrin Harekatı açıklaması!Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı!Moody's'den flaş Türkiye açıklaması!Lavrov'dan ABD'ye 'Suriye' çağrısıMilli İHA'da anlamlı detayTürkiye Çekya'ya nota verdi!Çekya'dan Salih Müslüm açıklaması!Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni gelişme!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:11 Güneş 07:35 Öğle 13:23 İkindi 16:26 Akşam 18:59 Yatsı 20:18
- 14°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 6°C Ankara
- 12°C Antalya
- 12°C Artvin
- 12°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 118.832 0.03
- Altın: 161,099 -0.71
- Dolar: 3,8052 0.40
- Euro: 4,6574 -0.05
FETÖ'cü Zekeriya Öz ülke, ülke dolaşıyor...
İşte Kelkitlioğlu'nun dikkat çeken o yazısı...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Diyarbakırlı esnaf: Huzuru bulduk, Afrin de bulur
- Diriliş Ertuğrul dizisi kadrosuna bomba transfer!
- Mide bulandıran haber! Zihinsel engelli kız...
- Mendil satan kıza tacize linç girişimi!
- Baba vahşeti! Gelin ve oğula kurşun yağdırdı
- Metrobüs duraklarında isyan ettiren görüntü!
- Evden kaçan liseliler bakın nerede bulundu?
- Acilde kurşun yağdıran doktorla ilgili flaş karar!
- Ünlülerden Erdoğan'a doğum günü sürprizi
- Skandaldan 7 ay sonra keşif yapıldı
- Meteorolojiden İstanbul açıklaması: Kar geliyor
- Fenomen dayı ortaya çıktı! İşte reklam şartı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.