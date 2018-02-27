Cimbom finale göz kırptı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta Akhisarspor 19. dakikada Seleznov

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta Akhisarspor 19. dakikada Seleznov'un golüyle öne geçti. Galatasaray 21. dakikada Ahmet Çalık ile eşitliği yakaladı. Sinan Gümüş 88. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Maç 2-1 sona erdi.

İlk yarının son düdüğünün ardından itirazlarından dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'u tribüne gönderdi.

Sinan Gümüş kupada 6 gole ulaşarak krallık yarışında Negredo'yu yakaladı.

Finale kalacak takımı belirleyecek rövanş maçı 17 veya 19 Nisan'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 57 Serginho), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Muğdat Çelik (Dk. 79 Bilal Kısa), Seleznov (Dk. 71 Paulo Henrique)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 82 Gomis), Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 58 Feghouli), Belhanda (Dk. 70 Linnes), Yasin Öztekin

Goller: Dk. 19 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 21 Ahmet Çalık, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mustafa Yumlu, Miguel Lopes (maç bitiminde) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 46 Sinan Gümüş (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol çapraz pozisyonda topla buluşan Muğdat'ın ceza alanı gönderdiği meşin yuvarlakla buluşan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmak istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Ahmet Çalık'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Soner'in kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Soner'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti.

73. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Paulo Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

88. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Feghouli'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi. 88. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada Sinan Gümüş, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.