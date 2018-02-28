Maaşları 23 bin TL'den 2500 TL'ye düştü

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Akdeniz Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Halil Duru, sektör çalışanlarının ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek maaşların 23 bin TL seviyelerinden 2500 TL'lere kadar düştüğünü söyledi.

Sektör içinde görev yapan yönetici kalitesinin günden güne düştüğünü savunan Duru, “Herkes her işi yapar hale geldi. Milyon dolarlık tesislerin genel müdürleri 3 bin-2 bin 500 lira maaşla görev yapıyor. Biz daha düne kadar dolarla, avroyla maaş alıyorduk. Aylık 5 bin avro (23 bin 300 TL) teklifi alıp pazarlık yapıyorduk. Nasıl bu hale geldiğimizi bizde şaşkınlık içinde izliyoruz” dedi.

'MARKA OTELLERİN BAŞINDA EŞ-DOST VAR'

Otel sahiplerinin ucuz personel peşine düştüğünü savunan Duru, “Marka otellerin yönetimine bakın hep eş, dost var. Özgeçmişin, eğitimin bir önemi kalmadı. Niye böyle olduk? Tecrübeye neden önem verilmiyor? Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle giderse işler daha da kötü bir hal alacak” diye konuştu.

ACENTE YILDIZ İNDİRİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Turizm tesislerine verilen yıldız sayıları ile ilgili de ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Duru, şöyle devam etti: “Bakanlık otele 5 yıldız vermiş ama acente oteli gezip ‘Bu otel 4 yıldız. Ben satışı ona göre yaparım’ diye biliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir acente koskoca otelin yıldız sayısını kafasına göre nasıl indiriyor?”