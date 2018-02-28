ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Ateşkes tüm Suriye için geçerli. Türkiye'nin BM'de kabul edilen tasarıyı iyi okuması lazım"ifadesini kullandı.
28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
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ABD Dışişleri'nden ateşkes ve Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Suriye'deki ateşkesle ilgili konuştu. Nauert, Türkiye'ye de bu konudan ilginç bir mesaj verdi.
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