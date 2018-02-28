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ABD Dışişleri'nden ateşkes ve Türkiye açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Suriye'deki ateşkesle ilgili konuştu. Nauert, Türkiye'ye de bu konudan ilginç bir mesaj verdi.
ABD Dışişleri'nden ateşkes ve Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri'nden ateşkes ve Türkiye açıklaması ABD Dışişleri'nden ateşkes ve Türkiye açıklaması ABD Dışişleri'nden ateşkes ve Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Ateşkes tüm Suriye için geçerli. Türkiye'nin BM'de kabul edilen tasarıyı iyi okuması lazım"ifadesini kullandı.

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