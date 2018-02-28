CHP Genel Başkan Yardımcısı - Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız. Eğer ittifak zorunlu hale geliyorsa, biz de CHP olarak referandum sürecindeki 'Hayır' hareketi gibi, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, herkesle ve her siyasi partiyle bir demokrasi ittifakı kuracağız" dedi.
28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
- Afrin'de dikkat çeken 'S-400' detayı!Ve düğmeye basıldı! Hepsi öldürülecekKreşte rezalet! Kız ve erkek çocukları...Genç kadına büyük şok! 2 yıl kabusu yaşattı...Tuncay’ın hastalığı dünyada ilk!7 aylık bebeğini yalnızca karakolda görebiliyor!Zihinsel engelli kıza istismarda yeni gelişmeReal Madrid, 90+3'te hüsrana uğradıAkhisarspor tepkili: Haksızlık yapıldıTerim'den şampiyonluk sözleri!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:09 Güneş 07:34 Öğle 13:23 İkindi 16:27 Akşam 19:00 Yatsı 20:19
- 13°C Adana
- 5°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 1°C Ağrı
- 6°C Amasya
- 3°C Ankara
- 11°C Antalya
- 9°C Artvin
- 13°C Aydın
- 11°C Balıkesir
- BIST: 118.832 0.03
- Altın: 161,206 -0.65
- Dolar: 3,8056 0.41
- Euro: 4,6543 -0.12
Canlı yayında açıkladı! CHP’den çok konuşulacak ittifak çıkışı
CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı - Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracaklarını söyledi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan ittifaka yeşil ışık!CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve SP’nin temeli anayasa olan bir ilkeler platformu çerçevesinde birliktelikten söz etmelerine ilişkin “İlkeler doğrultusunda olacaksa ben olumlu bakıyorum” dedi.
Tüzük sızınca skandal ortaya çıktı! Ver parayı, al oyuCHP’de genel başkan seçimin ardından alınan kararla 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapılacak. Ancak kurultay öncesinde hazırlanan tüzük taslağı sızdırıldı. Sızdırılan taslağa göre CHP’nin parti içindeki demokrasi anlayışı gün yüzüne çıktı.
Canlı yayında açıkladı! CHP’den çok konuşulacak ittifak çıkışıCNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı - Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracaklarını söyledi.
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa ettiCHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan, CNN Türk yayınında, CHP-HDP-İP ve SP arasında yapılan toplantılardan kimsenin haberi olmadığını söyledi.
Başbakan Yıldırım'dan belgeli cevap!Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin YPG iddialarına belgelerle cevap verdi, " Bunların farklı isimlerde örgütler olduğunu bütün dünyaya biz ilan ettik. Bütün dünya yazdı gel gör ki CHP duymamış" ifadelerini kullandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Tuncay’ın hastalığı dünyada ilk!
- Genç kadına büyük şok! 2 yıl kabusu yaşattı...
- 7 aylık bebeğini yalnızca karakolda görebiliyor!
- Zihinsel engelli kıza istismarda yeni gelişme
- Diyarbakırlı esnaf: Huzuru bulduk, Afrin de bulur
- Diriliş Ertuğrul dizisi kadrosuna bomba transfer!
- Mide bulandıran haber! Zihinsel engelli kız...
- Mendil satan kıza tacize linç girişimi!
- Baba vahşeti! Gelin ve oğula kurşun yağdırdı
- Metrobüs duraklarında isyan ettiren görüntü!
- Evden kaçan liseliler bakın nerede bulundu?
- Acilde kurşun yağdıran doktorla ilgili flaş karar!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.