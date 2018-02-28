28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
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Canlı yayında açıkladı! CHP’den çok konuşulacak ittifak çıkışı

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CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı - Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracaklarını söyledi.
Canlı yayında açıkladı! CHP’den çok konuşulacak ittifak çıkışı
Canlı yayında açıkladı! CHP’den çok konuşulacak ittifak çıkışı Canlı yayında açıkladı! CHP’den çok konuşulacak ittifak çıkışı Canlı yayında açıkladı! CHP’den çok konuşulacak ittifak çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı - Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız. Eğer ittifak zorunlu hale geliyorsa, biz de CHP olarak referandum sürecindeki 'Hayır' hareketi gibi, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, herkesle ve her siyasi partiyle bir demokrasi ittifakı kuracağız" dedi.

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