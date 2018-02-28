Havadan ve karadan bombardıman! Köşeye sıkıştılar

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün itibarıyla 39. gün geride kaldı. Özel birliklerin de katılımıyla güvenlik güçleri yoğun sis ve sağanak altında Afrin’e doğru ilerlerken Raco Dağı kırsalında tespit edilen hedefler dün havadan ve karadan vuruldu.

Afrin bölgesinde YPG/PKK-DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bugün 40.. gününe başarıyla devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



SÖZDE KARARGAHLAR İMHA EDİLİYOR

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, bugün sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürdü. Sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alındı.

YPG’li teröristlerden temizlenen son köyler arasında olan Ömeranlı köyüne giren TSK ve ÖSO birlikleri, teröristlerin karargah olarak kullandıkları binalarda tuzaklanmış el yapımı bombaları temizlerken içeride asılı olan sözde bayrakları imha etti.

Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesiliyor. Böylelikle Raco ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu

YOĞUN SİS VE YAĞMUR

Afrin bölgesindeki teröristlerin Hatay sınırıyla karasal temasının kesilmesi ve güvenlik hilalin oluşturmasının ardından özel birliklerin de sınırı geçmesiyle ivme kazanması beklenen operasyon havadan savaş uçakları ve karadan Fırtına obüsleri ve tank atışlarıyla devam ediyor. Operasyonun gerçekleştirildiği Afrin kırsalında yoğun sis ve yağmur etkili oluyor.

TUZAKLAR TEMİZLENDİ

Sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler savaş uçakları ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor. YPG’li teröristlerden temizlenen son köyler arasında olan Ömeranlı köyüne giren TSK ve ÖSO birlikleri, teröristlerin karargah olarak kullandıkları binalarda tuzaklanmış el yapımı bombaları temizledi.