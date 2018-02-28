Tüzük sızınca skandal ortaya çıktı! Ver parayı, al oyu

CHP’de genel başkan seçimin ardından alınan kararla 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapılacak. Ancak kurultay öncesinde hazırlanan tüzük taslağı sızdırıldı. Sızdırılan taslağa göre CHP’nin parti içindeki demokrasi anlayışı gün yüzüne çıktı.

3-4 Şubat tarihlerinde yapılan olağan genel kurultayda Muharrem İnce ile yarışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yükselen muhalefete karşılık 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı için çağrıda bulunmuştu.

Partiden yapılan açıklamada ise 19. Olağanüstü Kurultay'ın 9-10 Mart tarihlerinde toplanacağı duyuruldu. Bunun üzerine CHP’de kurmaylar bir taslak tüzük hazırladı. Hazırlanan tüzük taslağında dikkat çeken çarpıcı detaylar yer aldı.

AİDATI ÖDEYENLER OY KULLANABİLİR

Eğer bu taslak esas alınırsa CHP’de üyeler "üye" ve "destekçi üye" olarak ikiye ayrılacak. Üye tanımı "parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen" ifadesi ile yapılırken aidatını düzenli ödemeyenler ‘destekçi üye’ olarak adlandırılacak. Ayrıca en önemli noktası ise parti seçimlerinde destekçi üyelere oy hakkı verilmezken aidatını düzenli ödeyenler parti seçimlerinde oy hakkını kullanabilecek.

İLLERİN VEKİL SAYISINA GÖRE SEÇİM KRİTERİ!

CHP’de bir diğer değiştirilecek önemli madde ise milletvekili adaylarının ön seçim ile belirlenmesine yönelik. Tüzükte yer alan maddeden geri adım atılmadı ama tüzüğe kritik bir ifade eklendi. Genel merkez yönetimi milletvekili adaylarının en fazla yüzde 15'ini ön seçim olmaksızın belirleyebiliyor. Ancak yüzde 10'un altında oy alınan bölgelerin adayları, bu yüzde 15'e dahil edilmeden merkezden belirlenebiliyor. Taslak tüzükte buna "bir milletvekili çıkarılan iller" ifadesi de eklendi. Bu durumda genel merkez yönetimi, bir milletvekili olan ilin adayını ön seçim yapmadan belirleyebilecek. CHP'nin bir milletvekili çıkardığı iller ile yüzde 10'dan az oy aldığı iller toplandığında sayı yaklaşık 60 civarında. Bu da ön seçimin geriye kalan yaklaşık 20 ilde uygulanabileceği anlamına geliyor.

Yeni Şafak

