Kılıçdaroğlu'ndan ittifaka yeşil ışık!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve SP’nin temeli anayasa olan bir ilkeler platformu çerçevesinde birliktelikten söz etmelerine ilişkin “İlkeler doğrultusunda olacaksa ben olumlu bakıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı KIlıçdaroğlu Milliyet Gazetesi'nden Serpiş Çevikcan'ın sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu, ittifak teklifinin değiştirilmeden çıkması halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını da söylerken, şöyle dedi:

“Şimdi hukukçular inceliyor. Belki komisyonlarda pürüzlü yönleri büyük ölçüde giderilmiş de olabilir. Yani sonuçta siz seçimi güvenlikli bir ortamda yapmak zorundasınız. O kadar çarpık hükümler var ki sanki açık oy gizli sayım gibi bir anlayış üzerine inşa edilmiş bu teklif. Kabul edilebilir bir tarafı yok. Parlamentoda mücadelemizi yapacağız. Bu haliyle geçerse de Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.”

‘Kanun çıksın, değerlendireceğiz’

CHP lideri, “En geniş birlikteliği sağlayacağız ifadeniz ittifaka açık olduğunuz anlamına mı geliyor? Biz ittifak yapabiliriz mi diyorsunuz yoksa tek liste ittifakına açığız mı diyorsunuz?” sorusuna ise “İşte o dediğim koşullara bağlı. Önce bu teklifin çıkmasını bekleyeceğiz. Sonra oturup kendi aramızda bir değerlendirme yapacağız” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde her partinin adayının olacağının söylendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin tüzük kurultayında değiştirilecek tüzüğüne Cumhurbaşkanı adayının halk tarafından belirlenmesi seçeneğinin konulacağının anımsatılması üzerine, “Seçeneklerden birisi o. Halk belirliyor diye bir şey yok ortada. Üç seçenek vardı, bir de dördüncü seçenek eklenecek oraya. Tabii tartışılacak. Milletvekillerinde vardı, cumhurbaşkanının belirlenmesinde de seçenekler var” dedi.

İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

CHP lideri, İYİ Parti veya Saadet Partisi genel başkanlarının temeli anayasa olan bir ilkeler platformu çevresinde birliktelikten söz ettiklerinin anımsatılması üzerine de “Ben olumlu bakıyorum. Tabii olabilir; ilkeler belirlenir, o ilkeler doğrultusunda eğer bir birliktelik sağlanacaksa, o ilkelerden yola çıkılarak yapılır. Türkiye’nin uzlaşmayla yeniden bir anayasa yapılmasını istiyoruz dedim. Daha önce de bunu deklare ettik biliyorsunuz. Buna ihtiyacı var Türkiye’nin” diye konuştu.

DURUŞUMUZ NET

Kılıçdaroğlu, “AK Parti ve MHP sizin HDP ile ittifak yapacağınızı söyleyen ön kabulle hareket ediyor” yönündeki soruya da “Aslında bizim duruşumuz çok açık ve net belli. Biz seçim yasasını değiştirip barajın sıfıra indirilmesi, belki yüzde 1-2’ye indirilmesi, her partinin de bağımsız seçime girmesidir bizim arzumuz” yanıtını verdi.