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Mahir Ünal: O sunucu hakkında soruşturma açıldı

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Mahir Ünal: O sunucu hakkında soruşturma açıldı
Akit TV'deki, “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri nedeniyle tepki çeken Ahmet Keser'e bir tepki de Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.
Mahir Ünal: O sunucu hakkında soruşturma açıldı Mahir Ünal: O sunucu hakkında soruşturma açıldı Mahir Ünal: O sunucu hakkında soruşturma açıldı

Ünal, "Böyle bir şey açık bir provokasyon, sabotaj. 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek? Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz?Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sabotaj" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal NTV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Öncelikli olarak bu psikopatoloji. Bu kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Böyle bir şey açık bir provokasyon, sabotaj. Bunu hangi kelimeyle açıklayacaksın?

Bir TV programına çıkacaksın, bu ülkedeki bazı kesimlerle ilgili hedef göstereceksin ve o insanlarla ilgili ithamlarda bulunacaksın… Bunu söyleme hakkını size kim veriyor? 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek? Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Bu asla bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sabotaj.

Bununla ilgili Adalet Bakanı ile görüştüm. Adli girişimler yapılacaktır. Bildiğim kadarıyla televizyon kanalı da gereğini yaptı. Topulumu kin ve nefret temelinde kışkırtma var. Bunu onaylamamız kesinlikle mümkün değil.

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