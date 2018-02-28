Başbakan Binali Yıldırım: Bin yıl geçse de unutmayacağız!

Başbakan Yıldırım, '28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. Çıkan ağır faturalar millete ödettirildi. Başarılı yada başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Erbakan Hoca farklı bir siyasi anlayışla yola çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. O sabırla duruşunu bozmadan, derdini, davasını ömür boyunca anlattı. Hamdolsun ki onun hayalini bugün Türkiye gerçekleştirdi. AK Parti gerçekleştirdi.

Erbakan Hoca vakur ve kararlı duruşu ile her zaman özgürlüklerin kapısını araladı. Çatışmayı, gerilimi değil, emeği, sevgiyi esas aldı. Hepimize tarih şuuru verdi.

Osmanlı'nın, Selçuklu'nun hattını cumhuriyetin kazanımları ile birleştirdi. Hiç kimseyi ötekileştirmedi. İncindi ama kimseyi incitmedi. Daima büyük düşündü ve vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı.

'28 ŞUBAT GÜNLERDEN BİR GÜNDÜR' DEDİ

28 Şubat günlerden bir gündür dedi. Kimsenin burnu kanamasın diye kendine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Sadece kendisi gibi düşünenlerin haklarını değil, herkesin inandığı gibi yaşama hakkını savundu. Siyasetten nefret dilini reddetti, daima güler yüzlü, tatlı bir dil kullandı. Siyasete uzlaşma, diyalog ve güven duygusu getirdi. Bin yıllık değerlerimizi siyasetle yeniden devlet hayatına taşıdı. Daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu hep söyledi.

HÜKÜMETİ İSTİFA ETMEK ZORUNDA BIRAKTILAR

Anadolu'nun yoksul çocuklarına büyük hedefler gösterdi. Büyük milletimize özgüven kazandırdı. Fikirleri bugün daha iyi anlaşılmış olan muhterem hocamıza bir kez daha rabbimden rahmet diliyorum.

Türkiye yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Vesayet odakları devletin gücü ile istemedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar. Siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale ederek milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştılar. 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru bir iktidar vardı. Darbeciler meşru iktidara karşı 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulundular. İnsanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Üniversiteleri, devlet kurumlarını Anadolu insanına çok gördüler. Hükümeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Bunu da siyaseti kullanarak yaptılar.

"TÜRKİYE'YE MALİYETİ 390 MİLYAR DOLAR"

Anadolu insanının sahip olduğu firmalar fişlendi. Medya kontrol altına alındı. O günün başlıkları hep birbirleri ile anlaşmış, talimatla atılmış başlıklar. Hep adım adım darbeyi hazırlayan başlıklarla o günün gazeteleri çıktı. Aydınlar, yazarlar suçlandı. Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtılar. İkna odalarında kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar. Katsayı engeli ile öğrencilerin üniversiteye girmesini engellediler.

Bankalar hortumlandı, onlarca banka iflas etti, kapatıldı. 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. Çıkan ağır faturalar millete ödettirildi. Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar. Başarılı yada başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir.

BİN YIL GEÇSE BU İHANETLER UNUTULMAYACAK

Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor. 28 Şubat'ı unutmadık unutmayacağız. 28 Şubat davasında sona geldik, yargılamalar devam ediyor. İntikamla değil adaletle davranarak hukuk içinde en ağır cezayı alacaklar. 17-25 Aralık'ı tertip eden 28 Şubat'ı planlayan darbe kardeşleridir, amaçları ülkenin yönetiminden uzaklaştırmaktır. Hiç kimse devlet gücünü kullanarak toplumsal mühendislik yapamayacak. Vatandaşlarımızı yaşam tercihleri üzerinden yargılayamayacaklar. Bin yıl geçse bu ihanetler unutulmayacak. 15 Temmuz ve 28 Şubat kardeştir.

DEMOKRASİ TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇEN O GÜNLER GERİDE KALDI

Vatandaşımızın hukukun terör örgütlerine de cuntacılara da çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Aynı şekilde FETÖ PKK DEAŞ PYD adlı örgütler... adları ne olursa olsun hepsinin kökünü bu topraklardan kazıyacağız. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen o günler geride kaldı, tarih oldu. Bir daha hiçbir güç milletimizin hakkına hukukuna değerlerine saygısızlık edemeyecek. Kazanımlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Allah bir daha bize böyle karanlık günler yaşatmasın.

15 TEMMUZ ALÇAK BİR DARBE GİRİŞİMİDİR

15 Temmuz alçak bir darbe girişimidir. Asker kılığına girmiş FETÖ mensuplarının gerçekleştirdiği bir darbe girişimidir. Kahraman milletimiz, başkomutanımızın kararlı duruşuyla bastırılmış bir darbe girişimidir.