28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:09Güneş 07:34Öğle 13:23İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 118.951 0.10
  • Altın: 160,988 -0.45
  • Dolar: 3,7995 -0.15
  • Euro: 4,6396 -0.38

'28 Şubat medyası yargıdan kaçırılamaz'

»
Türkiye'nin geleceğini çalan 28 Şubat postmodern darbenin en önemli ayaklarından birini hiç şüphesiz cunta medyası oluşturuyordu. Üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen darbede rol üstlenen cunta medyasından yargı önünde hesap sorulamadı.
'28 Şubat medyası yargıdan kaçırılamaz'
'28 Şubat medyası yargıdan kaçırılamaz' '28 Şubat medyası yargıdan kaçırılamaz' '28 Şubat medyası yargıdan kaçırılamaz'

28 Şubat sürecinde cuntaya psikolojik harekât desteği veren medyanın halk arasındaki deyimle ''yatacak yeri yok'' bu memlekette. Üstelik son dönemde FETÖ ile omuz omuza vererek ulusal ve uluslararası arenada psikolojik harp merkezlerinde üretilen haberlerle milli iradenin tecellisini engellemeye çalıştıkları ortadayken ve yapılanlar ulusal güvenliği tehdit boyutlarına gelmişken konunun üzerine gidilmesi gerekiyor.

28 Şubat davasının ilk gazeteci tanığı, TBMM darbeleri araştırma komisyonu tarafından ifadesine başvurulan, yazdığı kitaplar soruşturma aşamasında delil sayılan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci bu konuda ‘Diriliş Postası’na önemli açıklamalarda bulundu.

HALA ARAMIZDALAR

28 Şubat’ta psikolojik harekât amaçlı yapılan haberlerde imzası bulunanların halen aramızda olduğunu ifade eden Değirmenci, ''28 Şubat sürecinde hesap sorulmadığı için Gezi kalkışması, 7 Şubat MİT krizi, 17/25 Aralık küresel operasyonu ve 15 Temmuz işgal girişiminde de aktif görev aldılar. Dün olduğu gibi bugün de isnat etme, yaftalama, sahte istatistik/veriler üzerinden toplumun düşünce sistemini etki altına almaya çalışıyorlar. Halkı kışkırtmaya, galeyana getirmeye, manipüle etmeye, etkilemeye ve algı oluşturmaya yönelik organize haberlere imza atmaya devam ediyorlar. Dikkatli incelerseniz söz konusu kalemlerin Zeytin Dalı Harekâtı’na da bu isimlerin karşı olduğunu görürsünüz'' şeklinde konuştu.

Değirmenci, ''28 Şubat sürecinin ''medya'' ayağı, diğer darbelerden farklı olarak sürecin işleyişinde en önemli rolü oynamıştır. Klasik darbe geleneğinden farklı olarak bu defa medyanın rolü ön plana çıkarılmış ve yazılı basının attığı manşetler 28 Şubat post modern darbe sürecinin hazırlayıcısı olmuştur'' ifadelerini kullandı.

''ASLA TAVİZ VERİLMEMELİ''

Darbe sürecinde en az askerler kadar, medya, yargı ve iş dünyasının da aktif olduğunu ifade eden UMED Başkanı Aslan Değirmenci, “28 Şubat sürecinin yargı, medya ve iş dünyası ayağını adaletten kaçırmak, Türkiye’ye tuzak kurmak için her fırsatı değerlendirenlere koz vermek, milletin iradesini hiçe saymaktır. Geçmiş darbelerin açtığı yaralar tümüyle sarılmamışken verilecek küçük bir taviz anlatılamaz, kabul edilemez. Darbecilerin üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden tam anlamıyla hesap sorulmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

''LİSTE SAVCILARA TESLİM EDİLDİ''

Darbecilerle birlikte hareket eden sözde gazetecilerin isimlerinin savcılara teslim edildiğini vurgulayan Değirmenci, “Darbeye zemin hazırlamak, kaos meydana getirmek, etnik ve mezhepsel gerilimleri tırmandırmak, insanları kamplara bölmek, ekonomiyi sarsmak için yapılan haberler kayıt altındadır. Dahası 28 Şubat darbesinde, cunta karargahından ödül alan gazeteciler listesi internet sitelerinde dolaşmakta, bu listeler savcılığa da zamanında teslim edilmiştir. Ancak hiç biri hakkında bir soruşturma bugüne kadar başlatılmamıştır” sözleriyle savcıları göreve çağırdı.

Hukuk karşısında herkesin eşit olduğuna dikkati çeken Değirmenci, “Adalet önünde hiçbir kişiye, zümreye imtiyaz tanınamaz. Seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya ve işlevsiz kılmaya yönelik haberlere imza atmak, ifade ve düşünce özgürlüğü değildir. İfade ve düşünce özgürlüğü altında kardeşliğimizi, birliğimizi hedef almaktır.

Darbecilerin üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden tam anlamıyla hesap sorulmalıdır” mesajını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çin resmen duyurdu ve ilk kez kabul etti!Çin resmen duyurdu ve ilk kez kabul etti!Çin’in nükleer yakıtlı uçak gemisi inşa etmek için gerekli teknolojiyi geliştirme sürecini hızlandırdığı açıklandı.
Putin canlı yayında duyurdu: İlk grup tahliye olduPutin canlı yayında duyurdu: İlk grup tahliye olduDünya, Suriye Doğu Guta'da bir türlü hayata geçmeyen ateşkesi beklerken ilk tahliye haberi geldi.
ABD'nin 'yüzyılın anlaşması' çıkışına AB ayarı!ABD'nin 'yüzyılın anlaşması' çıkışına AB ayarı!Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü 'yüzyılın anlaşması'ndaki maddeleri değiştirmesine ikna etmek için AB ülkelerinin, ABD ile müzakere niyeti olduğunu belirtti.
BM'nin Afrin açıklamasında dikkat çeken YPG detayıBM'nin Afrin açıklamasında dikkat çeken YPG detayıBM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, kritik açıklamalarda bulundu.
Mehmetçik'i hayrete düşüren görüntü! Afrin'de ortaya çıktıMehmetçik'i hayrete düşüren görüntü! Afrin'de ortaya çıktıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, hayrete düşürdü.
Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Cümbüş ittifakı” önerdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” diye karşılık verdi...
  • Devlet kurumunda iğrenç olay! Bakanlık devreye girdi28 Şubat 2018 Çarşamba 16:55
  • Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim28 Şubat 2018 Çarşamba 16:30
  • Abdullah Gül'den dikkat çeken 28 Şubat mesajı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:45
  • MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı28 Şubat 2018 Çarşamba 15:32
  • Kuru yük gemisinde patlama: Ölü ve yaralılar var28 Şubat 2018 Çarşamba 15:30
  • Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:27
  • 15 Temmuz'da havada İncirlik detayı28 Şubat 2018 Çarşamba 15:27
  • Talabani'nin partisi zor günler geçiriyor28 Şubat 2018 Çarşamba 15:24
  • Rusya'dan ABD'ye Suriye çağrısı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:21
  • Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak?28 Şubat 2018 Çarşamba 15:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri