28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:09Güneş 07:34Öğle 13:23İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 118.951 0.10
  • Altın: 160,988 -0.45
  • Dolar: 3,7995 -0.15
  • Euro: 4,6396 -0.38

G.Saray'da Garry Rodrigues kararı!

»
G.Saray'da Garry Rodrigues kararı!
Fatih Terim'in gelmesiyle form grafiğini zirveye çıkaran ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Garry Rodrigues'in bonservis bedeli belirlendi.
G.Saray'da Garry Rodrigues kararı! G.Saray'da Garry Rodrigues kararı! G.Saray'da Garry Rodrigues kararı!

Ligde 22 maçta 5 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştıran ve her geçen hafta daha da üzerine koyarak ilerleyen Garry Rodrigues'i, Avrupa kulüpleri yakından takip ediyor.

Galatasaray Yönetimi ve teknik heyet de bu yakın ilgiden haberdar. Henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif olmasa da, Rodrigues'in menajeriyle çok sayıda temas gerçekleştiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin tavrı ise net.

 

Galatasaray cephesi, 15 milyon Euro'nun altında gelecek tüm tekliflere şimdiden kapıyı kapatarak, 27 yaşındaki futbolcuya bir anlamda Bruma tarifesi uyguluyor.

Portekizli yıldız da Leipzig'e bonuslarla beraber yaklaşık 15 milyon Euro'ya satılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Resmen açıkladı! Görevine son verdik...Resmen açıkladı! Görevine son verdik...Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe galibiyeti sonrası statta 'Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini açıkladı.
Kupada üstünlük Beşiktaş'taKupada üstünlük Beşiktaş'taZiraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ın ezeli rakibine karşı galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor.
'Milli Takım'ı çok özledim''Milli Takım'ı çok özledim'Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un sol beki İshak Doğan, daha önce formasını giydiği A Milli Takım'ı özlediğini belirterek, "İnşallah Allah nasip eder de o formayı yine giyeriz." dedi.
Aykut Kocaman derbi 11'ini belirledi!Aykut Kocaman derbi 11'ini belirledi!Fenerbahçe'de Teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynacakları maçın kadrosunu büyük ölçüde belirledi.
Bayrampaşaspor'u uçuracak proje! Bayern Münih...Bayrampaşaspor'u uçuracak proje! Bayern Münih...Spor Toto 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bayrampaşaspor gözünü Süper lig ve Avrupa'ya dikti.
G.Saray'da Garry Rodrigues kararı!G.Saray'da Garry Rodrigues kararı!Fatih Terim'in gelmesiyle form grafiğini zirveye çıkaran ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Garry Rodrigues'in bonservis bedeli belirlendi.
  • G.Saray Müzesi'nde skandal! Atatürk'ün imzası...28 Şubat 2018 Çarşamba 12:57
  • Şok gelişme! Denizli'nin 3 yıl hapsi istendi!28 Şubat 2018 Çarşamba 12:47
  • Ronaldo'dan Q7'ye sürpriz telefon! Beşiktaş...28 Şubat 2018 Çarşamba 12:34
  • Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca dönüyor! Oğuzhan...28 Şubat 2018 Çarşamba 12:33
  • İspanyol efsanesi Quini hayatını kaybetti28 Şubat 2018 Çarşamba 12:32
  • Fernandao şimdi yandı! İşte gelecek ceza...28 Şubat 2018 Çarşamba 12:31
  • İşte Şenol Güneş'in Fenerbahçe 11'i28 Şubat 2018 Çarşamba 12:30
  • Valbuena'dan Beşiktaş ve şampiyonluk yorumu28 Şubat 2018 Çarşamba 12:29
  • Çalımbay’dan Sosa’ya özel görev28 Şubat 2018 Çarşamba 12:27
  • Fernandes dev teklifi açıkladı!28 Şubat 2018 Çarşamba 11:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri