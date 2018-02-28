Bayrampaşaspor'u uçuracak proje! Bayern Münih...

Bir İstanbul takımı Türk futbolunda büyük bir devrim yapmanın hazırlığı içinde. Spor Toto 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bayrampaşaspor Alman devi Bayern Münihle alt yapı konusunda anlaştı. Bayrampaşaspor kulübü başkanvekili Metin Aşar Türk fubolunda yeni bir çığır açacak projenin detaylarını Haber7 ve Ulke.com.tr'ye açıkladı. İşte Yeşil Kırmızılı takımı gelecekte Avrupa markası yapacak projenin detayları...

BEŞİKTAŞ-BAYERN MAÇINDA İMZALAR ATILACAK

Bayern Münih'le Bayrampaşaspor'un alt yapısı için her konuda anlaştık. Futboldan anlayan herhangi birine sorulduğunda bir takımın alt yapısını mutlaka merak edecektir. Türk futbolunun temel sorunu olan altyapı eksikliğini biz Almanların ekol takımı Bayern Münih'le çözeceğiz. Peki bu nasıl olacak? Almanya Türkiye arasında mekik dokuyan işadamı Harald Jacobsen Bayrampaşaspor'un Almanya Genel Koordinatörü. Bayern'n alt yapısında bulunan takımlara Bayrampaşa için bir ekip daha eklenecek. Dünyada ve Türkiye'deki yetenekli Türk gençleri araştırılıp Bayern'in altyapısındaki takıma kazandırılacak. Burada Bayern ekolüyle yetiştirilecek olan geleceğin yıldız adayları Bayrampaşaspor'a ve türk futboluna kazandırılacak. Yapılan anlaşmayla hem Bayern Münih hem de Bayrampaşaspor kazanacak. Bu takımdan parlayan genç kramponların bonservislerinin belirli bir kısmı hem kendi takımımıza hem de Bayern'e yarayacak. Kısacası Bayrampaşaspor gelecekte yıldızların yağdığı ve ekonomik sıkıntıların yaşanmayacağı başarılı bir kulüp olacak. Resmi imzalarımızı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş-Bayern maçı için İstanbul'a gelecek Alman yöneticilerle atacağız inşallah...

BU PROJE BAYRAMPAŞASPOR VE TÜRK FUTBOLUNU YUKARILARA TAŞIYACAKTIR

Öncelikle taraftarlarımız şunu iyi bilsinler. Bu proje hem Bayrampaşspor'a hem de Türk futboluna yeni bir soluk getirecektir. Futbolda dün yoktur. Bugün ve gelecek vardır. Yapacağımız anlaşmayla Bayrampaşaspor'un bugününü ve yarınını Allah'ın izniyle teminat altına almış olacağız. Oturtulacak sistemle takımımızın her mevkisi için yetenekli futbolcularla donanmış bir kulüp olacağız. Alt yapısında Bayern ekolünü benimseyen oyuncularımız satıldığında hem takımımıza ciddi bir girdi, hem de Bayrampaşaspor'da sportif bir başarı getirecektir. Türk futbolu 5 yıl içinde Bayrampaşspor'u daha iyi anlayacak. Öncelikli hedefimiz bu yıl 2. lige çıkmak. Ardından Süper Lig hedefini koyup Avrupa'da ses getiren bir takım olacağız. Buna inancımız tam. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve başkan yardımcısı, kulüp başkanı Yalçın Sırakaya bu projeye büyük destek veriyor. İki başkan da süper projenin gelecekte hem Bayrampaşaspor'a hem de Türk futboluna büyük bir hizmet olacağını düşünüyor. Taraftarlarımız bize güvensin. Bizleri desteklemeye devam etsinler. Haber7 ailesine de çok teşekkür ederim...