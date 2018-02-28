Türk Kızılayı'ndan Afrin'e yardım eli

Terör örgütü tarafından evlerine ve ürünlerine el konulan Afrinlilere gıda ve hijyen paketleri hazırlayan Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı çocukları da unutmadı. Çocuklar için bebek bezi, mama ve süt gönderiliyor.

81 ilde 81 anaokulu projesine hız kesmeden devam eden, geçtiğimiz günlerde 7 bölgede 28 bin çocuğa elbise yardımında bulunarak mutluluk giydiren Başkanlık, yurt dışında da yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşuyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında insani yardımlarını sürdüren Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı terör örgütlerinden temizlenen Afrin’in köylerinde yaraları sarıyor.

Terör örgütü tarafından ürünlerine el konulan zor şartlar altında yaşamaya mecbur edilen Afrinlilere yaşamsal malzeme yardımı yapılıyor. Sivil halkın kış aylarını geçirmeleri için gıda kolisi, battaniye, yatak, mutfak malzemesi ve temizlik malzemelerinin olduğu hijyen kolisi hazırlanıyor.

Kış şartları düşünülerek hazırlanan gıda kolilerinde bakliyattan, şeker ve una, çaydan sıvı yağ ve salçaya kadar her şey bulunuyor. Hijyen kolilerinde ise bulaşık ve çamaşır deterjanı, sabun, dış macunu, diş fırçası, şampuan, tuvalet kâğıdı, kâğıt peçete, tıraş köpüğü, tıraş bıçağı, tırnak makası ve havlu gibi akla gelebilecek her türlü temizlik malzemesi yer alıyor.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı yardım malzemesini hazırlar iken çocukları da unutmadı. Çocuklar için bebek bezi, mama, bebek bisküvisi de Afrin’e gönderiliyor.