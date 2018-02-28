Hattını sorguladı neye uğradığını şaşırdı

Olay İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. T.O (30) devlet üzerinden mobil hat sorgulaması yaptı ve kendi numarası haricinde adına açılmış iki hat daha olduğunu öğrendi. Hemen GSM operatörünün bir mağazasına giden T.O.'ya, Diyarbakır ve İzmir'den iki adet iphone X alındığını ve bu cihazların parasını ödemesi gerektiği bilgisi verildi. Böyle bir alışveriş yapmadıgını belirten T.O. parayı ödemeyi reddetti ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

T.O kendisinin bunu tesadüf sonucu öğrendiğini belirterek "Kimse benim gibi mağdur olmasın, stresten 2 gündür uyuyamıyorum. Bu telefonların parasını ödemek zorunda değilim. Hemen savcılığa ve BİMER'e başvurularımı yaptım. Bundan sonra her ay bu sorgulamayı yapacağım. Herkes baksın bu tuzağa düşmeyin" dedi.