28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
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Hattını sorguladı neye uğradığını şaşırdı

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Hattını sorguladı neye uğradığını şaşırdı
E -devletteki mobil hat sorgulama hizmetinden adına açılmış hat olduğunu gören T.O, çeşitli illerden 2 adet iphone X alındığını ve bunun parasını ödemesi gerektiğini öğrendiğinde neye uğradığını şaşırdı.
Hattını sorguladı neye uğradığını şaşırdı Hattını sorguladı neye uğradığını şaşırdı Hattını sorguladı neye uğradığını şaşırdı

Olay İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. T.O (30) devlet üzerinden mobil hat sorgulaması yaptı ve kendi numarası haricinde adına açılmış iki hat daha olduğunu öğrendi. Hemen GSM operatörünün bir mağazasına giden T.O.'ya, Diyarbakır ve İzmir'den iki adet iphone X alındığını ve bu cihazların parasını ödemesi gerektiği bilgisi verildi. Böyle bir alışveriş yapmadıgını belirten T.O. parayı ödemeyi reddetti ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

 

T.O kendisinin bunu tesadüf sonucu öğrendiğini belirterek "Kimse benim gibi mağdur olmasın, stresten 2 gündür uyuyamıyorum. Bu telefonların parasını ödemek zorunda değilim. Hemen savcılığa ve BİMER'e başvurularımı yaptım. Bundan sonra her ay bu sorgulamayı yapacağım. Herkes baksın bu tuzağa düşmeyin" dedi.

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Hattını sorguladı neye uğradığını şaşırdıHattını sorguladı neye uğradığını şaşırdıE -devletteki mobil hat sorgulama hizmetinden adına açılmış hat olduğunu gören T.O, çeşitli illerden 2 adet iphone X alındığını ve bunun parasını ödemesi gerektiğini öğrendiğinde neye uğradığını şaşırdı.
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