Türkiye'nin dev havalimanı satıldı

Türkiye'nin havacılık sektöründeki küresel markası TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49'luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı'nı portföyüne eklemek üzere anlaştı. TAV böylece tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18'e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkartacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet Kurumu'nun onaylarının ardından yürürlüğe girecek anlaşmayla TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye'nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017'de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.
“HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİNDE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Yaşanan gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak havalimanlarına yatırım yapıyoruz ve havalimanı işletmeciliğinde faaliyet gösteriyoruz. Bu alanın dışında hiçbir alana odaklanmıyoruz. Akdeniz'in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'da ortağımız Fraport'la birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Ana üssümüz İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kapanmasıyla doğacak boşluğu doldurmak üzere dört yıl önce stratejimizi değiştirmiş, portföyümüze yeni havalimanları eklerken servis şirketlerimizi TAV dışında da büyümek üzere yönlendirmiştik. Bugün ürün ve hizmetlerimiz 19 ülkede 77 havalimanında yer alıyor. 2017 yılında 115 milyon yolcuya hizmet ettik. Şimdi 18 milyondan fazla uluslararası yolcuya hizmet veren, uluslararası yolcu trafiği açısından Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olan Antalya'yı portföyümüze ekliyoruz. Antalya anlaşmasıyla Türkiye'de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Antalya'nın potansiyelini güçlendirmek için çalışacağız. Fırsatları değerlendirmeye ve havalimanı işletmeciliğinde büyümeye devam edeceğiz” dedi.
26 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TRAFİĞİ
1960'da hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatlar terminalleri ve iki paralel pistiyle yılda 26 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Havalimanında 28 yolcu köprüsünün yanı sıra 94 uçaklık park pozisyonu ve 2 bin 110 araçlık otopark bulunuyor. Fraport, 1999'dan bu yana Antalya Havalimanı'nın işletmesinde bulunuyor. Son olarak Mart 2007'de gerçekleşen ihalede, Fraport-IC İçtaş ortaklığı havalimanını 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletme hakkını kazandı. Anlaşma sürecinde satıcı tarafın finansal danışmanlığını Ünlü&Co, hukuksal danışmanlığını Çalışkan Okkan Toker Hukuk Bürosu üstlendi. TAV'ın danışmanlığını ise Hogan Lovells ve Sibel Ertekin Hukuk Bürosu gerçekleştirdi.
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Türkiye'nin dev havalimanı satıldı
Türkiye'nin havacılık sektöründeki küresel markası TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49'luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı'nı portföyüne eklemek üzere anlaştı. TAV böylece tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18'e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkartacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet Kurumu'nun onaylarının ardından yürürlüğe girecek anlaşmayla TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye'nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017'de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.
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