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'Milli Takım'ı çok özledim'

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'Milli Takım'ı çok özledim'
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un sol beki İshak Doğan, daha önce formasını giydiği A Milli Takım'ı özlediğini belirterek, "İnşallah Allah nasip eder de o formayı yine giyeriz." dedi.
'Milli Takım'ı çok özledim' 'Milli Takım'ı çok özledim' 'Milli Takım'ı çok özledim'

Futbola Almanya'da başlayan ve çeşitli kulüplerin ardından kariyerine 2011'de Türkiye'de Ankaragücü ile devam eden, Trabzonspor ve Eskişehirspor'da da bir dönem forma giyen 27 yaşındaki İshak Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nda yer aldığı günleri unutamadığını söyledi.

Kardemir Karabükspor'daki ilk döneminde 2013'te Fatih Terim'in kendisini milli takım kadrosuna aldığını ve bunu yoldayken öğrendiğini anlatan İshak, "Telefonuma bakınca şoke oldum. Hemen yolun kenarında durdum. İnanamadım gerçekten 'doğru mu' diye. Milli takım duygusu inanılmaz. Hala unutamıyorum. Milli takımı çok özledim. Kim özlemez ki. Her gün o heyecanla yatıyor, o heyecanla kalkıyorum. İnşallah Allah nasip eder de o formayı yine giyeriz." diye konuştu.

Fatih Terim ve milli takımdaki oyuncuların posterlerine bakarak, milli maçları izleyerek büyüdüğünü aktaran İshak, onlarla aynı takımda olmanın ve aynı idmana çıkmanın kendisi için inanılmaz bir şey olduğunu dile getirdi.

Milli takım serüveninin kısa bir film gibi gelip geçtiğini ifade eden İshak, ay-yıldızlı takımda tecrübe kazandığının altını çizdi.

İshak, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye geldiğimde ilk Ümit Özat ile çalıştım. Ben bu isimlerin posterleriyle maçlarına bakarak büyüdüm. Onlar benim hocam olduklarında, bir daha anladım ne kadar büyük olduklarını. Mesut Bakkal ile çalıştım. İnanılmaz bir kişilik ve inanılmaz bir motivasyon veriyor. Takımlar onunla inanılmaz bir ivme yakalıyor. Tolunay Kafkas'ın benim üzerimde büyük emeği var; en çok emeği olan hocalarımdan birisi. Onun zamanında kariyerim üst noktadaydı. Buralara gelmemin sebebi odur. Onun zamanında milli takıma gittim, onunla Avrupa'da oynadım. Ersun Yanal ile de çalıştım, inanılmaz bir taktik dehası. Fatih Terim bambaşka birisi. O anlatılamaz, yaşanması lazım. Hayranı olduğunuz kişiyi zaten anlatmak zor. Şimdi Levent Açıkgöz ile çalışıyorum. İletişimi çok iyi."

- "İnanılmaz bir birliktelik içindeyiz"

Kardemir Karabükspor'un çok büyük bir camia olduğunun altını çizen İshak Doğan, kulübün profesyonellik açısından Türkiye'de ilk 3 arasına girebileceğini söyledi.

Karabükspor'daki ilk yılında forma şansı bulamadığını ancak ikinci sezonunda patlama yaptığını belirten İshak, "Takım olarak da inanılmaz bir ivme yakalamıştık. Bu ivme bana da yansıdı. Avrupa'da oynama fırsatı çıktı Karabük için. Hem şehir hem de kulüp için inanılmaz bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Bugünlerde Kardemir Karabükspor'un sıkıntıları olduğuna değinen İshak, şunları kaydetti:

"Karabükspor şu durumun üstesinden gelecek bir kulüp. Çok büyük bir kulüp. Şu an belki dışarıdan, mali sıkıntıları var görünüyor ama biz inanılmaz bir birliktelik içindeyiz. Arkadaşlarla hiç sorunlar hakkında konuşmuyoruz. Bu konular açılmıyor. Biz tamamen maçlara odaklanıyoruz. Kulübü tekrar nasıl ayağa kaldırırız diye uğraşıyoruz. Burada kalan hiç kimsenin maddi beklentisi şu an için yok. Zaten hepimiz bunları bilerek burada kaldık. Kötü sonuçlara biz de inanılmaz üzülüyoruz. Çok zor bir süreç, 12 puan var. Bunun bilincindeyiz. İmkansız değil, imkansız olana kadar biz bu savaşın içinde olacağız. Biz her dakika, her saniye elimizden gelenin fazlasını vermeye mecburuz çünkü halk ve kulüp bunu hak ediyor."

- "Galatasaray için kolay olmayacak"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili değerlendirme yapan İshak, "Galatasaray için kolay bir 3 puan gibi görünüyor ama asla öyle olmayacak. Bunu onlara hissettireceğiz. Biz bugünden itibaren Galatasaray'a odaklanacağız. Puan ya da puanlar alıp Karabükspor'un adını yine büyük harflerle yazdıracağımıza inanıyorum. İnanılmaz bir takım ruhu var, inanılmaz bir karakter var. Herkes bilincinde." şeklinde konuştu.

Ailesinin Almanya'da olduğunu aktaran İshak Doğan, Türkiye'de mutlu olduğunu, onlara da buraya gelmelerini tavsiye ettiğini ve hayatını Türkiye'de sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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