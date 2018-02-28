28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:09Güneş 07:34Öğle 13:23İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 118.951 0.10
  • Altın: 160,988 -0.45
  • Dolar: 3,7995 -0.15
  • Euro: 4,6396 -0.38

Cevad Zarif'e Almanya'da büyük şok!

»
Cevad Zarif'e Almanya'da büyük şok!
Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gelen İran Dışişleri Bakanı'nın uçağına ABD'nin yaptırımlarını delme endişesiyle hiçbir firmanın yakıt ikmali yapmadığı ortaya çıktı. Görevi Alman Hava Kuvvetleri üstlendi.
Cevad Zarif'e Almanya'da büyük şok! Cevad Zarif'e Almanya'da büyük şok! Cevad Zarif'e Almanya'da büyük şok!

Almanya'da 16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında bir skandal son anda engellendi. Batı Alman Radyoları (WDR), Kuzey Alman Radyoları (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Münih Havalimanı'ndaki firmalar Güvenlik Konferansı'na katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in uçağının yakıt ikmalini yapmak istemedi.

Söz konusu haberlere göre, Almanya ziyareti öncesinde Münih Havalimanı'ndaki firmalarla irtibat kuran İran Dışişleri Bakanlığı, firmalardan olumsuz yanıt aldı. Firmaların ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekten çekindiği için uçağın yakıt ikmalini yapmaya yanaşmadığı tahmin ediliyor.

 

Tahran'dan direkt uçuşla değil, Hindistan üzerinden Almanya'ya gelip, buradan da Moskova'ya devam etmeyi planlayan Cevad Zarif'in, yakıt ikmali sorunu üzerine Almanya'ya gelmekten vazgeçmeyi düşündüğü belirtiliyor.

ÖZEL İZİNLE İKMAL

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in toplantıya katılımının ''büyük güçlüklerle'' sağlanabildiğini kaydetti. Ischinger konuyu çözebilmek için Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Savunma Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Çözüm olarak Alman Hava Kuvvetleri devreye girdi. Cevad Zarif Münih Güvenlik Konferansı'ndayken Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan askerler uçağa 17 bin litre yakıt ikmali yaptı. Ancak bu da çok kolay olmadı. Sadece sivil uçuşlara açık alan Münih Havalimanı'nda Alman hava Kuvvetleri'nin yetkisi bulunmadığı için Alman ordusunun Zarif'in uçağıyla ilgilenebilmek için ''yabancı ikmal izni'' başvurusu yapması gerekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yüzde 13 bine ulaştı! Türkiye ile aşmak istiyorYüzde 13 bine ulaştı! Türkiye ile aşmak istiyorVenezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, uluslararası yaptırımlara karşı yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı.
Yunan basını şoke oldu: Türkiye'ye uyuklarken yakalandıkYunan basını şoke oldu: Türkiye'ye uyuklarken yakalandıkTürkiye'nin Alman bilimsel araştırma gemisine verdiği izin Yunan basınında da gündem oldu. Yunan basını bu hamle için "Türkiye Rum Kesimi'ni uyuklarken yakaladı” yorumunda bulundu.
Prens Selman'dan 'şok tedavi' yorumu!Prens Selman'dan 'şok tedavi' yorumu!Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, başlattığı değişimleri "şok tedavi" olarak tanımladı
Cevad Zarif'e Almanya'da büyük şok!Cevad Zarif'e Almanya'da büyük şok!Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gelen İran Dışişleri Bakanı'nın uçağına ABD'nin yaptırımlarını delme endişesiyle hiçbir firmanın yakıt ikmali yapmadığı ortaya çıktı. Görevi Alman Hava Kuvvetleri üstlendi.
Çin ilk kez kabul etti! Nükleer yakıtlı...Çin ilk kez kabul etti! Nükleer yakıtlı...Resmi yayın organları, bir devlet şirketinin nükleer yakıtlı uçak gemisi planına ait bilgiyi açıktan paylaşmasına dikkat çekiyor.
ABD korktu engel oldu! 'Türkiye anlaşmayı yapamaz'ABD korktu engel oldu! 'Türkiye anlaşmayı yapamaz'ABD'nin 2016 yılında Ukrayna-Türkiye ortak projesine engel olduğu iddia edildi.
  • Trump'ın damadına şok! Gizli toplantılar...28 Şubat 2018 Çarşamba 11:29
  • Şok öneri! YPG'ye hava desteği verelim!28 Şubat 2018 Çarşamba 11:20
  • ABD'li isim açıkladı: Suriye'deki kirli sır!28 Şubat 2018 Çarşamba 11:00
  • Ve düğmeye basıldı! Hepsi öldürülecek28 Şubat 2018 Çarşamba 10:23
  • İbadi: Türkiye üzerinden yeniden ihraç edilecek28 Şubat 2018 Çarşamba 10:07
  • İran’ı bitirme planı devrede! Suudi Arabistan ve BAE’ye telefon28 Şubat 2018 Çarşamba 10:00
  • ABD bazı ülkeleri bilgilendirdi bile! Suriye yönelik yeni plan28 Şubat 2018 Çarşamba 09:45
  • Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı28 Şubat 2018 Çarşamba 09:15
  • Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Böyle bir şey söz konusu değil!28 Şubat 2018 Çarşamba 08:00
  • ABD üssünde kırmızı alarm! 11 kişi etkilendi28 Şubat 2018 Çarşamba 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri