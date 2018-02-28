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Kupada üstünlük Beşiktaş'ta

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Kupada üstünlük Beşiktaş'ta
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ın ezeli rakibine karşı galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor.
Kupada üstünlük Beşiktaş'ta Kupada üstünlük Beşiktaş'ta Kupada üstünlük Beşiktaş'ta

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçında yarın Vodafone Park’ta saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Derbide hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig’de oynana derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine kupada da üstünlük kurmuş durumda. Ziraat Türkiye Kupası’nda şimdiye kadar 13 kez eşleşen ve 20 maç yapan iki takım arasında siyah-beyazlı ekibin 11, Fenerbahçe’nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. İki takım kupada 3 kez final, 4’er kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 9 kez Fenerbahçe ise 4 kez turu geçebildi.

Kupada oynanan 20 maçta Kara Kartal, 30 kez fileleri havalandırırken, Kanarya ise 21 kez rakip ağları sarstı.

ÜÇ FİNALDE DE KUPA BEŞİKTAŞ’IN OLDU

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası tarihinde 3 kez finalde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda şampiyonluğa ulaşan ekip hep siyah-beyazlı ekip oldu. Kara Kartal, 1988-1989 sezonundaki rakibini 1-0 ve 2-1, 2005-2006’da tek maç üzerinden oynanan maçta uzatmada 3-2 ve en son 2008-2009’da sarı-lacivertlileri 4-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

FENERBAHÇE, GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ’I ELEMİŞTİ

4 Mayıs 1983 tarihinden itibaren oynadığı 15 maçta Beşiktaş’a karşı galibiyet alamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon son 16 turunda Robin van Persie’nin golüyle siyah-beyazlıları Vodafone Park’ta 1-0 yenmiş ve çeyrek finale yükselmişti.

REKABETTE 346. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta sonu karşılaşan iki ekip bu sefer kupada birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 345 kez karşılaştı. 94 yıllık rekabette geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 473 golüne, Beşiktaş 434 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE KUPADA 7 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır mağlup olmuyor.

Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 24 kupa maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, 3 Ocak 2011’de Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenilerek son mağlubiyetini almıştı.

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