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Akit TV sunucusunun akıbeti belli oldu

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Akit TV sunucusunun akıbeti belli oldu
"Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri nedeniyle tepki çeken Akit TV sunucusu istifa etti.
Akit TV sunucusunun akıbeti belli oldu Akit TV sunucusunun akıbeti belli oldu Akit TV sunucusunun akıbeti belli oldu

Akit TV'de 'Gün Başlıyor' programında söylediği "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Keser istifa etti. Akit TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Keser'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.

MAKSADINI AŞAN SÖZLER 

Yapılan açıklamada, "Akit TV'nin 27.02.2018 tarihli 'Gün Başlıyor' programında sunucumuz Ahmet Keser'in 'Türk Askeri Sivil Öldürmez' doğru tespitinin akabindeki maksadını aşan sözler kurumumuz tarafından tasvip edilmemiştir.Ahmet Keser konuşmalarını bahane edilerek kurumunun linç edilmesine meydan vermemek için görevden ayrılmıştır." denildi.

Mahir Ünal: O sunucu hakkında soruşturma açıldı- Haberi için tıklayın

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: PROVOKASYONDUR, SABOTAJDIR

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal NTV'de yaptığı açıklamada, "Akit TV sunucusunun sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı, gözardı edilecek bir konu değil. Provokasyondur, sabotajdır." dedi.

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