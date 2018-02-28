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Abdullah Gül'den dikkat çeken 28 Şubat mesajı!

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat darbesinin 20. yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
Abdullah Gül'den dikkat çeken 28 Şubat mesajı!
Abdullah Gül'den dikkat çeken 28 Şubat mesajı! Abdullah Gül'den dikkat çeken 28 Şubat mesajı! Abdullah Gül'den dikkat çeken 28 Şubat mesajı!

Postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 21 yıl geçti.

Yeni bir siyasi dönemin kapısını aralayan ve yoğun tartışmalara neden olan 28 Şubat'a giden süreçte Türkiye, tarihinin önemli günlerinden birini yaşadı. Sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından paylaşımda bulunan Gül, şunları söyledi:

“Bugün 28 şubatın üzerinden yirmi yıl geçti. O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler” diyerek dönemin yargılamalarını eleştiren Gül, “Bunlardan 600’e yakını hala mahkum. Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN HEPİMİZİN UFKUNU AÇTI

Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yılı sebebiyle videolo mesaj da paylaşan Gül, “Bugün Erbakan hocanın vefatının 7. yıldönümü. Kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Erbakan hoca, olağanüstü kişiliğiyle bilgeliği, ahlakı, vizyonerliğiyle ülkemize çok büyük hizmetlerde bulundu. Hepimizin ufkunu açtı.

HEPİMİZİ SİYASETE KAZANDIRDI

Anadolu’ya yeni düşünceler, yeni fikirlerin tohumlarını serpti. Ben dahil bugün ülkemizi yöneten bir çok arkadaşımı siyasete kazandırdı. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

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