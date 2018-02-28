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Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağını iddia ederek çok konuluşacak açıklamalarda bulundu.
Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim
Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ankara'da Barolar Birliği Konferans Salonunda gerçekleşen canlı yayında vatandaşların sorularını yanıtladı. Perinçek, "Cumhurbaşkanı seçildiğim zaman Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim, el sıkışacağız" diye konuştu.

SEÇİLİNCE ESAD'I ANKARA'YA DAVET EDECEĞİM
Doğu Guta'da nedir? İsrail'in ve ABD'nin Suriye'ye karşı çeşitli tertipleri var. İsrail zaten haksız olarak Golan tepelerini yaylasını işgal etmiş. Çok stratejik Su kaynakları orada. Buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Tayyip Erdoğan Beşar Esad'a katil diyerek İsrail'e hizmet ediyor. Güneyde İsrail, Kuzeyde de bölücü terör örgütleri bu bölünme projesine hizmet ediyor. Türkiye'de Suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz. Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edip el sıkışacağız. Terörün belini kıracağız.

CHP, İYİ PARTİ VE HDP İTTİFAKINA NE DİYORNUSUZ?
HDP kimin partisidir. PKK'nın siyasi uzantısıdır. HDP kapatılmalıdır. CHP, İYİ Parti HDP'yi aralarına alarak ne yapmak istiyorlar? PKK'yı iktidar ortağı yapmak istiyorlar. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakı bozgunculuk yapmaktadırlar. HDP'nin 6 milyon oyu var diyorlar. Size kimin kaybedeceğini peşinen söyleyelim. HDP ile ittifak yapanlar kaybedecek. Kim HDP ile ittifak yaparsa Eksi 6 milyon oyu vardır. Eksi 60 milyon oyu vardır..

İKTİDARA GELDİĞİNİZDE ABD ÜSLERİNİ KHK İLE KAPATACAK MISINIZ?
Biz hangi gelenekten geliyoruz? 1970'li yıllardan bu yana ABD üslerinin kapatılması için kapılarına dayanan bir gelenekten geliyoruz. İktidara geldiğimiz zaman ABD üslerini kapatarak onları gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. İktidara geldiğimiz zaman çıkartacağımız bir KHK ile ABD üslerini terk etmesi için bir hafta en fazla 10 gün süre vererek boşaltacağız.

CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNUZDA SURİYE İLE TEK DEVLET OLACAK MIYIZ?
Ben 6 kişilik bir heyet halinde Suriye'ye davet edilmiştik. Sayın Esat o döneme Moskova'daydı. Geleceğimiz zaman son bir yemek yedik Orada bize Esad'ın bir mesajını ilettiler. Size şunu teklif ediyoruz. Tek bir devlet olarak birleşelim. Atatürk'ün 1920-21 yılında Türkiye Irak ve Suriye bir ortak devlet projesi var. Suriye ve Irak devletleri bağımsızlıklarını kazandığı zaman bir konfederasyon içinde tek devlet olma projesi var. Vatan Partisi'nin Batı Asya Birliği diyoruz. Türkiye beş ülke beş deniz diye Sayın Esad da savunuyor. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Lübnan Azerbaycan bir araya gelme projemiz var. Bütün peygamberlerin doğduğu bu topraklarda yaşayanların bir araya gelmesiyle ABD nüfusu kadar yeni bir ülke yeni bir güç ortaya çıkacaktır.

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