28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:09Güneş 07:34Öğle 13:23İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 118.951 0.10
  • Altın: 160,988 -0.45
  • Dolar: 3,7995 -0.15
  • Euro: 4,6396 -0.38

Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Cümbüş ittifakı” önerdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” diye karşılık verdi...
Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...
Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü... Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü... Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha karşı karşıya geldi. Bahçeli, isim vermeden İYİ Parti, CHP ve HDP'nin ittifak yapmasını önermiş ve adını "cümbüş ittifakı" koymuştu. Bahçeli'nin önerisine sert çıkan Meral Akşener, “Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” karşılığı verdi.  Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun önerdiği, “İlkeler ittifakına" Kılıçdaroğlu gibi evet, derken; aday ittifakına 'hayır' dedi.

“Anlat Hemşehrim, Dertleşelim” projesi başlatan Akşener, Türkiye turuna çıkan otobüsü bir maşrapa suyla uğurladı. Akşener, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına şöyle yanıt verdi:

BAHÇELİ'YE "EYLEMSİZ DOÇENT" DEDİ: (Bahçeli'nin, 'cümbüş ittifakı' önerisi) Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilirler. Bu ittifak konusunda asla biz bugüne kadar saygısız bir söz etmedik. Dolayısıyla bu onların iradesidir saygı duymak gerekir. Arkasından kendilerini milli ve yerli ilan ettiler. Bizleri gayri milli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden bir tanımlama yapıldı. Onun arkasından kendileri bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik.

"ARTIK BAHÇELİ SİYASİ MUHATABIMIZ DEĞİL": 16 Nisan’daki referandumda ne söylemişlerdi? Demişlerdi ki, koalisyon dönemi bitecek, her şey hızlı hızlı olacak. Şimdi bir nevi koalisyon. Onlar bir bütün sistem kurabilir, korkabilirler; seçilemeyeceği için bir endişesi olabilir Sayın Erdoğan’ın. Bu yaptıkları haktır, itirazımız yok ama bulundukları yerden bizleri tanımlamaları en hafif deyimiyle saygısızlıktır. Bahçeli siyasi olarak muhatap alamayız artık çünkü sarayın memuru konumunda o. Bizlere vurmak için görevli.

"DEVE KESTİRMEYECEĞİM, PARTİMİZİN ADAYI AKŞENER": Böyle bir ittifak gerçekleşse hepsi deve keser, ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum. İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımız tarafından belirlenmiştir adı Meral Akşener’dir. 100 bin imzayla yola çıkacağımızı ilan ettik, milletvekili adayı olmayacağımı ilan ettim. Bütün bunlar meydan okumadır ve kazanacağımıza olan inancın tezahürüdür. Halep oradaysa arşın burada. Biz bu kadar açık, net ve şeffafız ama bu sefer dedikleri olmayacak.

"NE KADAR ÇOK ADAY O KADAR ŞENLİK": (Kılıçdaroğlu'nun ilkeler ittifakı sözleri) Bu sayın Temel Karamollaoğlu’nun önerisi. Hepimiz referandumda tek adam sistemine karşı çıkan gruplar olarak insanlar olarak bir şey söyledik. Güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye, demokrasi ve sizler için çok daha hayırlı olduğunu iddia ettik ve partili cumhurbaşkanının Türkiye’yi gerçekten zora sokacağını söyledik. Nitekim ortaya çıktı. OHAL hala bitmiyor. Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu. Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun hukuki ilkelerini yani anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyorum. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kamil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler yani bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkanımız yok tabii ki evet ama bunun anlamı bir ittifak söz konusu değil. Ben açık açık söylemiştim.

"SAADET VE DP İLE İTTİFAKI ÇOK İSTERİM": Şeffaf bir insan olarak bir arzu, istek olarak Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim . Bunu Karamollaoğlu’na da söyledim ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Bu da çok iyi, olumlu bir şey. Ne kadar çok aday o kadar şenlik olacak, göreceksiniz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çin resmen duyurdu ve ilk kez kabul etti!Çin resmen duyurdu ve ilk kez kabul etti!Çin’in nükleer yakıtlı uçak gemisi inşa etmek için gerekli teknolojiyi geliştirme sürecini hızlandırdığı açıklandı.
Putin canlı yayında duyurdu: İlk grup tahliye olduPutin canlı yayında duyurdu: İlk grup tahliye olduDünya, Suriye Doğu Guta'da bir türlü hayata geçmeyen ateşkesi beklerken ilk tahliye haberi geldi.
ABD'nin 'yüzyılın anlaşması' çıkışına AB ayarı!ABD'nin 'yüzyılın anlaşması' çıkışına AB ayarı!Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü 'yüzyılın anlaşması'ndaki maddeleri değiştirmesine ikna etmek için AB ülkelerinin, ABD ile müzakere niyeti olduğunu belirtti.
BM'nin Afrin açıklamasında dikkat çeken YPG detayıBM'nin Afrin açıklamasında dikkat çeken YPG detayıBM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, kritik açıklamalarda bulundu.
Mehmetçik'i hayrete düşüren görüntü! Afrin'de ortaya çıktıMehmetçik'i hayrete düşüren görüntü! Afrin'de ortaya çıktıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, hayrete düşürdü.
Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Cümbüş ittifakı” önerdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” diye karşılık verdi...
  • Devlet kurumunda iğrenç olay! Bakanlık devreye girdi28 Şubat 2018 Çarşamba 16:55
  • Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim28 Şubat 2018 Çarşamba 16:30
  • Abdullah Gül'den dikkat çeken 28 Şubat mesajı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:45
  • MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı28 Şubat 2018 Çarşamba 15:32
  • Kuru yük gemisinde patlama: Ölü ve yaralılar var28 Şubat 2018 Çarşamba 15:30
  • Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:27
  • 15 Temmuz'da havada İncirlik detayı28 Şubat 2018 Çarşamba 15:27
  • Talabani'nin partisi zor günler geçiriyor28 Şubat 2018 Çarşamba 15:24
  • Rusya'dan ABD'ye Suriye çağrısı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:21
  • Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak?28 Şubat 2018 Çarşamba 15:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri