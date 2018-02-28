Rusya'dan ABD'ye Suriye çağrısı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrol altında tuttuğu Rukban sığınmacı kampı ve ülkenin güneyindeki El Tanf bölgesini çevreleyen tüm alanlara insani erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

Lavrov, BM'nin Cenevre Ofisi'nde başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumunda yaptığı konuşmada, "Biz teröristlerin 'iyi' ve 'kötü' olarak ayrılmasının kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Rusya, ısrarla bu kirli çifte standart uygulamasına karşı savaşmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Lavrov, bu kapsamda Rusya'nın Suriye'de rejim ordusuna desteğinin süreceğini söyledi.

"Bugün Suriye halkı en korkunç insani krizle karşı karşıya." ifadesini kullanan Lavrov, Rusya'nın Suriye rejimiyle Doğu Guta'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını ilan etmesine rağmen bölgedeki muhaliflerin buna engel olduğunu savundu.

Lavrov, Doğu Guta'daki muhaliflerin Şam'a topçu ateşi açtığını, insani yardımları ve tahliyeleri engellediğini iddia etti.

Rukban sığınmacı kampı ve güneyindeki El Tanf bölgesini çevreleyen tüm alanlara insani erişim izni verilmesi çağrısında bulunan Lavrov, bombardıman sonucu moloz yığını haline gelen ve koalisyonun merhametine bırakılan Rakka'da BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) oluşacak ortak bir misyon görevlendirilmesini istedi.

Lavrov, uluslararası terörizme karşı mücadelenin uluslararası hukuk ve ulusal mevzuatlara uygun olarak yapılması gerektiğini belirterek "Bu bağlamda ABD yönetiminin, mahkumların yargılanmadığı ve düzenli olarak işkenceye maruz kaldığı Guantanamo'daki yasa dışı hapishaneyi ısrarla açık tutma kararından çok ciddi endişe duyuyoruz." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 37. oturumu, 23 Mart'a kadar devam edecek.