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Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı!

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Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı!
Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki iki ayrı olayda, 157 kaçak göçmen yakalandı.
Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı! Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı! Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı!

Erzincan- Erzurum karayolunda yol kontrolü yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban Sarıkaya ve Karakaya köylerinde kalabalık grupların Erzincan istikametine yürüdüğünü gördü.

Yapılan kimlik kontrolünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 13'ü kadın, 6'sı çocuk 117 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

 

AA'nın haberine göre, çoğunluğu Afganistan olan kaçak göçmenlerin Aliekber T. (43) yönetimindeki 04 AZ 019 plakalı kamyon ile getirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen jandarma, Erzurum yönüne kaçan aracı kısa sürede yakaladı.

Kamyonun sürücüsü Aliekber T. ile 117 kaçak göçmen gözaltına alındı.
İfadesinde aracının muayenesini yaptıracak bile parası olmadığı için para kazanmak amacıyla kaçak göçmenleri taşıdığını savunduğu belirtilen Aliekber T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

KAÇAKLARIN SAHTE EVRAK OYUNU JANDARMA'NIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Kentteki bir başka olayda ise denetim yapmak isteyen jandarma ekipleri Mercan beldesindeki tren istasyonundan Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine bindi.Yolcuların kimliğini kontrol eden jandarma ekipleri, bir vagondaki yolcuların tamamının yabancı uyruklu olduğunu fark etti.Durumdan şüphelenen jandarma, Afganistan ve Pakistan uyruklu olan ikisi kadın 3'ü çocuk 40 kişiden oluşan bu grubun evrakını inceledi.

İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresi'nden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu anlaşıldı.Yolculuk sırasında jandarmanın irtibata geçtiği söz konusu kurumun bu kişilere herhangi bir evrak vermediği saptanınca yapılan detaylı incelemede, yurda kaçak olarak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler yakalandı.

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